Kraj jedne ere: Velika Britanija izašla iz EU (video)

Bregzit se dogodio – Velika Britanija više nije u Evropskoj uniji. Virtuelni sat na rezidenciji britanskog premijera označio je u ponoć kraj članstva u EU i početak nove etape u životu te države i njenih građana.

Posle 47 godina Velika Britanija više nije članica EU, a pristalice Bregzita na Parlamentarnom skveru u Londonu slave „povratak nezavisnosti“. Premijer Boris Džonson obećava novi početak.

The Brexit Bells are ringing in parliament Square!! #BrexitDay pic.twitter.com/YTELFOYfJv

Posle tri i po godine od kada je većina britanskih građana 2016. godine odlučila da njihova zemlja napusti EU u Briselu je u tišini spuštena zastava Velike Britanije. Bez fanfara i zvaničnika EU, praćena samo zvukom blica sa aparata foto-reportera.

EU gubi 15 odsto svoje ekonomije, najvećeg vojnog potrošača i prestonicu svetskog kapitala – London, prenosi RTS.

Nothing screams gammon more than this image from the Brexit celebration in London #BrexitParty #Brexit #GammonDay pic.twitter.com/EdrDG7TbyF

— Jason (@JasonLAR81) January 31, 2020