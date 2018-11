Kraj Prvog svetskog rata biće obeležen u Parizu, Londonu, ali ne u Berlinu

Nemačka kancelarka Angela Merkel obeležiće 100 godina od kraja Prvog svetskog rata u Francuskoj, dok će predsednik Nemačke Frank-Valter Štajnmajer biti u Londonu na ceremoniji u Vestminsterskoj opatiji zajedno s britanskom kraljicom Elizabetom Drugom.

Dok će nemački zvaničnici obilaziti evropske gradove nekada nemačke ratne neprijatelje, u samoj Nemačkoj nisu predvidjene komemoracije 11. novembra kada je pre 100 godina postignuto primirje koje je dovelo do završetka Prvog svetkog rata u kojem je stradalo oko dva miliona vojnika i oko četiri miliona ranjeno.

Nemački parlament naredne nedelje obeležiće istovremeno 100 godina od proglašenja prve Nemačke republike, kao i 80 godina od „Kristalne noći“, pogroma Jevreja u nacističko doba. Povodom 29 godina od pada Berlinskog zida u parlamentu biće organizovana i izložba „1914-1918 – Ni tada, ni sada, nikada“.

Za Nemačku 11. novembar 1918. nije značio mir kao u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Kraj Prvog svetskog rata je doveo do pobune i uličnih nemira izmedju pristalica ekstremne levice i ekstremne desnice. Taj datum je doveo do kraja monarhije, do godina hiperinflacije, siromaštva i gladi koji su stvorili uslove 1933. godine za dolazak nacista na vlasti.

Užasno nasledje Holokausta i masovno uništavanje u Drugom svetskom ratu jednostavno su bacili senku na sve ostalo u Nemačkoj, izjavio je istoričar Danijel Šenpflug. U knjizi „Svet na ivici“ (A Wolrd on Edge), istoričar je istraživao neposredne posledice rata kroz priče i perspektive pojedinaca.

„Ne može se sve svesti na jednostavnu činjenicu da je jedna zemlja pobedila a druga izgubila rat. Nemačka je zemlja koja svoju nacionalnu priču opisuje kroz poraz posle 1945, a ne posle 1918. godine“, rekao je istoričar.

Prema njegovim rečima u Nemačkoj se kraj Prvog svetskog rata čak gleda kroz prizmu Adolfa Hitlera i Holokausta, kao i neposrednog posleratnog perioda koji je doveo do utopizma sa pokretima koji promovišu idealističke vizije mira i demokratije. Medjutim, desničarski utopizam doveo je do radjanja fašizma.

Iako u Nemačkoj neće biti državnih i nacionalnih komemoracija, neke manifestacije biće ipak održane. Istorijski muzej u Berlinu organizuje izložbu, a u nekim crkvama najavljene su verske službe.

Nemačko Ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da će 11. novembra u 11.00 kao i u Francuskoj i Velikoj Britaniji zvoniti zvona.

Primirje su 11. novembra 1918. godine u 11 časova potpisale Nemačka i savezničke snage u vagonu u šumi u Kompjenju u Francuskoj, čime je završen Prvi svetski rat.

„Zvono će zvoniti u znak pošte za više od 17 miliona žrtava Prvog svetskog rata i kao apel za prekogranično razumevanje i pomirenje“, navelo je nemačko ministarstvo.

(Beta)