Kremlj odbio da komentariše ulazak ruskih raketa u vazdušni prostor MOLD i RUM

MOSKVA – Kremlj je odbio da komentariše izveštaje da su ruske rakete danas navodno ušle u vazdušni prostor Moldavije i Rumunije.

„Ne, ne bih mogao to da komentarišem. To je direktno povezano sa specijalnom vojnom operacijom. Za to je zaduženo Ministarstvo odbrane“, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov, preneo je Taš.

Ministarstvo spoljnih poslova Moldavije je ranije danas pozvalo ruskog ambasadora na razgovor da ukaže ruskoj strani na neprihvatljivo kršenje vazdušnog prostora zemlje, saopštilo je to Ministarstvo.

Što se tiče Rumunije, Rojters je preneo, pozivajući se na Ministarstvo odbrane, da izveštaji da su dve rakete danas prošle kroz njen vazdušni prostor nisu potvrđene.

(Tanjug)

