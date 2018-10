Kremlj: Samit Putin-Tramp bio u granicama diplomatije

MOSKVA – Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je rusko-američki samit predsednika Vladimira Putina i Donald Trampa, održan letos u Helsinkiju, bio težak, ali samo u smislu otvorenog razgovora o temama, prenosi TAS S.

Navodi se da je Peskov tako prokomentarisao tvrdnju predsednika SAD Donalda Trampa, izrečenu u jučerašnjem intervjuu američkoj televiziji „Si-Bi-Es“ da je na samitu bio „oštar prema Putinu“.

„Sva pitanja su predstavljena na veoma otvoren način. U tom smislu sastanak je bio veoma težak, zato što su obojica predsednika otvoreno pomenula postojeće smetnje u bilateralnim odnosima. Problemi su iskreno nazivani pravim imenima. U tom smislu sastanak je bio težak. Što se tiče načina razgovora – da li je on (Tramp) prešao preko granica diplomatske pristojnosti – pa, nije. Sve je bilo u okviru utvrđenih granica“, rekao je portparol Kremlja.

Peskov je podsetio da je i Putin na konferenciji za medije po okončanju samita kazao da je sa Trampom imao veoma otvoren razogovor.

U delu intervjua „Si-Bi-Esu“ koji je bio posvećen njegovom odnosu sa Putinom, Tramp je na konstataciju novinarke da „ljudi ne razumeju zašto nikada nema nijednu tešku reč Putina“, Tramp ju je prvo upitao „Ok, da li ste spremni?“, na šta je ona uzvratila sa „Ne razumem“.

„Jesam bio (oštar prema Putinu) – vi ne znate o čemu sam ja pričao sa Putinom na sastanku pre konferencije za štampu“, kazao je Tramp.

Na tvrdnju novinarke da to ipak ne čini javno, američki predsednik je odgovorio sa „Molim?“.

„Nisam? Ja sam taj koji je dao Ukrajini ofanzivno oružje i ubice tenkova. To nije uradio Obama. Znate šta je on slao? Slao je jastuke i ćebad. Ja sam taj – a on je taj koji je dao deo Ukrajine u kojem Rusija sada ima tu…“ naveo je Tramp.

On je ponovio da je „veoma oštar prema njemu (Putinu) lično“ i da su imali sastanak u četiri oka koji je bio „veoma težak i veoma dobar“.

(Tanjug)