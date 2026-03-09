Kremlj: Tramp i Putin razgovarali o ratovima u Iranu i Ukrajini

Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp (Trump) i Vladimir Putin razgovarali su danas o razvoju međunarodne situacije, odnosno o ratovima u Iranu i Ukrajini, izjavio je večeras Putinov savetnik Jurij Ušakov.

„Večeras su predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država razgovarali telefonom. Tramp je pozvao Putina da razgovaraju o nizu izuzetno važnih tema vezanih za aktuelni razvoj međunarodne situacije“, rekao je Ušakov.

On je dodao da je naglasak bio na situaciji oko sukoba sa Iranom i tekućim trilateralnim pregovorima o ukrajinskom rešenju, uz učešće predstavnika SAD.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je ranije danas da je trilateralni sastanak između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, prvobitno zakazan za ovu sedmicu, odložen zbog rata na Bliskom istoku.

„Trenutno su prioritet i sva pažnja partnera usmereni na situaciju u Iranu, zbog čega je sastanak, zakazan za ovu sedmicu, odložen na predlog SAD“, naveo je Zelenski i precizirao da Ukrajina ostaje spremna da se sastane u bilo kom trenutku kako bi se okončao sukob.

(Beta)

