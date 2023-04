Krstić: Optužnica je Trampu dobra pozornica za predizbornu kampanju

BEOGRAD – Docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Milan Krstić ocenio je, povodom podizanja optužnice protiv Donalda Trampa, da će bivši američki predsednik celu situaciju iskoristiti za dobijanje podrške republikanaca za kandidaturu za predsedničke izbore u SAD.

Krstić je za Tanjug podsetio da se ova afera dešava pred unutarstranačke izbore za predsedničkog kandidata Republikanske partije i dodao da će to Trampu biti, kako kaže, „dobra pozornica za kampanju“.

„To će njemu biti jedna od prilika da vodi kampanju sa megafon efektom, dakle sve što on bude govorio prenosiće svi mediji više nego što bi to bio slučaj da nema te kampanje i mislim da je zapravo ovo trenutak gde će on iskoristiti da sebe prikaže kao žrtvu, to je već uradio i juče na konferenciji za medije na Floridi“, naveo je Krstić.

Na pitanje da li bi spekulacije o mogućem razvodu od Melanije Tramp smanjile podršku Trampu, Krstić je prokomentarisao da Tramp ima lojalne glasače koji su „opsednuti“ njime i dodao da bi se bivšem predsedniku više smanjila podrška ukoliko bi bio optužen za događaj od 06. januara 2021. godine kada su njegove pristalice upale u Kapitol Hil.

„To bi moglo mnogo više da ga košta zato što konzervativci mnogo vode računa o stabilnosti institucija, odnosno da ne dođe ni do kakve revolucije. I ako je neko, čak i njihov kandidat podsticao revoluciju, za jedan dobar deo onih tradicionalnih kozervativaca, to je prelazak rubikona“, objansio je Docent Fakulteta političkih nauka.

Krstić je rekao da ne postoje nikakve prepreke da se Tramp kandiduje za predsednika i dodao da „formalno gledano Tramp može da se kandiduje dok je u zatvoru“.

Komentarišući Trampovog demokratskog protivkandidata, Krstić je naveo da u Demokratskoj stranci postoji više struja koji će pokušati da konkurišu aktuelnom demokratskom predsedniku SAD Džozefu Bajdenu.

„Rano je govoriti u ovom trenutku, izvesno je da postoje druge struje u okviru demokratske partije koje bi želele da to bude neko ili ko je mlađi po godinama, ili vitalniji, ili da bude neko iz reda drugih grupa, dakle da nije muškarac u zrelim godinama, nego da bude neko ko je iz redova etničkih ili rasnih manjina ili da ponovo imaju ženu za kandidata“, zaključio je Krstić.

Govoreći o optužnici koja je podignuta protiv Trampa on je rekao da je to presedan, jer nikada u istoriji SAD nije bila podignuta optužnica protiv jednog bivšeg predsednika.

„Bilo je situacija u kojima su bivši predsednici bili pred optužbama, recimo Ričard Nikson, ali je bio pomilovan od strane predsednika Forda, pa zapravo do optužbe nije došlo, a verovatno i do presude koja bi ga verovatno kaznila za ono što se desilo u aferi Votergejt“, rekao je Krstić.

Na pitanje kako bi afera u kojoj je Tramp optužen da je organizovao isplate dvema ženama pred izbore 2016. godine kako bi sprečio da u javnosti pričaju o svojim seksualnim odnosima sa njim uticala na izbore iste godine, Krstić je naveo da pretpostavlja da to ne bi bitnije promeilo ishod izbora.

„Ja mislim da to ne bi bitnije promenilo ishod izbora. Naravno ovo je nezahvalno prognozirati, to je malo scenario kontrafaktuelne istorije, ali ovu premisu baziram na osnovu toga što Donald Tramp nije neko ko je oličenje porodičnog života i nije neko za koga je poznato da nije sklon ovakvim avanturama“, rekao je Krstić.

Docent Fakulteta političkih nauka je dodao da ukoliko se ne dokaže plaćanje, sama činjenica da je ono izvršeno i da je zamaskirano u papirima neće biti dovoljna da Tramp bude krivično osuđen.

„Stvar je u tome što Donald Tramp negira da je on to odlučio (da plati ženama da prećute aferu) i sada je na optužbi da dokaže da je zapravo on naredio svom advokatu Majklu Koenu da izvrši to plaćanje“, objansio je sagovornik Tanjuga.

(Tanjug)

