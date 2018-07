Kuvajtsku influenserku ostavile velike kozmetičke kompanije

KUVAJT – Kuvajtska Instagram influenserka Sondos Alkatan izgubila je podršku nekoliko velikih kozmetičkih kompanija, nakon što se u video snimku požalila da će novi zakon u Kuvajtu filipinskim radnicama garantovati da će imati jedan slobodan dan nedeljno.

„Da ona (sluškinja) uzme jedan dan nedeljno, to je četiri dana mesečno. To su dani kada će ona biti napolju. Mi nećemo znati šta će ona raditi tih dana, a uz to ima svoj pasoš“, rekla je tada Alkatan, dodajući da je novi zakon „jadan“, prenosi Si-En-En (CNN).

Zbog ove njene izjave, japanska kompanija „Šiseido“ izdala je saopštenje da ne podržava takve stavove.

„U svojoj misiji da ‘inspiriše život pun lepote i kulture’, ‘Šiseido“ ima za cilj da bude važna i verodostojna korporacija, koju prihvataju i društvo i mušterije širom sveta…’Šiseido’ trenutno ne sarađuje sa Sondos. Nemamo planova da ponovo sarađujemo sa njom u budućnosti“, navodi se u saopštenju kompanije.

„Mek kozmetiks“, „Maks Faktor Arabija“, „Fajto“, „Anastasija Beverli Hils“, prekinuli su saradnju sa influenserkom.

Influenserka se još nije izvinila, ali je izdala dugačko saopštenje u kome navodno brani prava zaposlenih u Kuvajtu.

(Tanjug)