Lajčak ekskluzivno zaTanjug: U BG ne dolazim sa ultimatumom

BRISEL – Specijalni predstavnik EU, Miroslav Lajčak, u ekskluzivnom intervjuju za Tanjug poručuje da u Beograd ne dolazi sa ”ultimatumom”, da u Srbiji ne bi trebalo da strahuju zbog obnovljene saradnje EU i SAD na rešavanju kosovskog pitanja i da je ubeđen da postoji prostor u kome bi Beograd i Priština mogli da se dogovore o medusobnim odnosima.

Lačak u razgovoru koji je vođen na srpskom jeziku, naglašava i da bi tokom postete Prištini i Beogradu želeo da čuje odgovor na pitanje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu.

”Nije tajna da EU očekujem nastavak dijaloga i da je i za Beograd i za Prištinu dijalog nezaobilazan na EU putu. EU je tu, spremni smo da dovedemo dva lidera u Brisel i sada je pitanje kada će to da se desi. Na to želim da cujem odgovor tokom posete”, kaže Lajčak.

Povodom medijskih najava da u Beograda dolazi sa tzv ”non pejperom” koji sadrži neku vrstu ultimatuma za srpske vlast, Lajčak kaže da su se uvek pred njegov dolazak pojavljivale ”spekulacije i velika očekivanja”

”EU ne radi po principu ultimatuma. Mi smo tu da pomažemo. Cilj dijaloga je podrška i Beogradu i Prištini i približavanje evropske budćnosti za ceo region”, kaže Lajčak.

Na pitanje o očekivanjima kada je reč o angažmanu i konstruktivnosti nove vlasti u Prištini koji će predstavljati pobednik izbora Aljbin Kurti, specijalni predstavnik EU ocenjuje da Kurti dobro zna šta se od njega ocekuje” i da ne treba dramtizovati njegove prve izjave o nastavku dijaloga.

”On je izabran da reši neka unutrašnja pitanja Kosva kao što su korupcija, pravosuđa i socijalna pitanja, a jako dobro zna da međunarodna zajednica, EU i SAD očekuju nastavak dijaloga i on je spreman na to”, smatra Lajčak.

Na pitanje Tanjuga kako vidi buduću saradnju sa novom administracijom u Vašingtonu oko dijalogu Beograda i Prištine, Lajčak ocenjuje da nije u pitanju ”novo partnerstvo” već povratak ”staroj saradnji”, za koju ocenjuje da ima dugu i uspešnu tradiciju na Zapadnim Balkanu.

”U tesnim smo konatktima sa američkim partnerima, dobro se poznajemo i delimo isti cilj, a to je evropska budućnost Zapadnog Balkana. Ne mislim da bilo ko treba da se plaši saradnje EU i SAD na dijalogu Beograda i Prištine. Normalizacija odnosa Beogrda i Prištine je preduslov za uspešnu integraciju, a SAD i EU su tu da pomognu”, zaključuje Lajčak.

Na pitanje Tanjuga kako EU, kao glavni posrednik u dijalogu Beogrda i Prištine, vidi američko insitiranje na ”međusobnom priznanju” Lajčak kaže je cilj dijaloga normalizacija odnosa, a da su Beograd i Priština strane koje treba da se dogovore ”šta je normalizacija i šta je normalno”.

”Mislim da nije previše težak odgovor na to pitanje”, smatra Lajčak.

Odgovarajući na pitanje gde vidi prostor za postizanje kompromisa u dijalogu gde Priština insitira na ”medusobnom priznaju”, a Beograd porucuje da ”priznanja Kosova nece biti”, Lajčak kaže da ”vidi prostor za sporazum i normalizaciju”.

”Postoji prostor za normalizaciju odnosa i postoji prostor za postizanje sporazuma koji će da reši sva otvorena pitanja i ubrza evropski puteve Srbije i Kosova. Apsolutno sam ubeden u to”, kaže on.

Lajcak ponavlja da je cilj da se postigne sveobuhvatan sporazum koji će rešiti sva otvorena pitanja između dve strane uključujući ”dogovore o novim pitanjima”, ali i već postignute dogovore koji još nisu primenjeni ”kao što je ZSO”.

”Garanti tog sveobuhvatnog sporazuma bice dve strane i EU. Postojaće mehanizam koji ce redovno da kontroliše ispunjavnje svih dogovora iz sveobuhvatnog sporazuma. Sporazum nije kraj evrointegracionog puta vec kraj važne etape nakon koje ce napredak na evropskom putu zavisti od ispunjava ja dogovorenog”, najavljuje Lajčak.

On ponavlja i to da i dalje stoji iza ocene da je moguće da se konačan i sveobuhvatan dogovor Beogrda i Prištine postigne u ”roku od nekoliko meseci”, ali i naglašava da EU neće biti ta koja će da ”odluči kada će to biti” i da je to još jedna odluka koja direktno zavisi od spremnosti i želje Beograda i Prištine.

”Izabran sam da budem na raspolaganju Beogradu i Prištini 24 sata sedam dana u nedelji, ali pozicija EU je jasna – mi nećemo proces ni veštački da ubrzavamo niti veštački da usporavamo. To nije u interesu EU niti u interesu regiona”, zaključuje Lajčak.

(Tanjug)

