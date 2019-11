Lajčak: Snaga Evrope sada utiče na Zapadni Balkan

BRISEL – Ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak govoreći o priključenju država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji uporedio je ovo vreme s onim kada su u članstvo primljene Slovačka i Češka, a Evropskoj uniji poručio da ne zaboravi na zemlje koji žele da budu deo evropskog prostora.

Kako je naveo, Slovačkoj i Češkoj je to omogućila „plišana revolucija“ i one su to u potpunosti iskoristile, dok neke zemlje Zapadnog Balkana, kako kaže, tu šansu i dalje čekaju.

Navodeći da je „gvozdena zavesa“ pala pre 30 godina, primetio je da to nije jednako uticalo na sve evropske zemlje, ali i naglašavajući da su Slovačka i Češka Republika bile dovoljno srećne da je Evropa bila spremna da ih pusti u EU i da su učinile sve što su mogle da bi se to desilo.

„Vremena su se, međutim, promenila i Evropa se trenutno suočava sa različitim problemima, a proširenje EU više nije tako atraktivna tema“, dodao je Lajčak, a preneo TASR.

On u tom kontekstu upozorava da su se partneri na Balkanu ponašali kao da očekuju da će se pridruživanje dogoditi automatski, a to, kaže, ne funkcioniše tako.

On smatra da snaga Evrope koja je uticala na Slovake i Čehe pre 30 godina sada utiče na zapadni Balkan.

„Ne treba da zaboravimo ovu moć i ne treba da zaboravimo ljude koji žele da budu deo našeg evropskog prostora i sistema vrednosti“, naglasio je slovački ministar spoljnih poslova.

(Tanjug)