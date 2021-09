Lajen: Cilj da pregovori o clanstvu ALB pocnu do kraja godine

TIRANA – Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas, tokom posete Tirani, da je cilj da pregovori o članstvu Albanije u Evropskoj uniji počnu do kraja ove godine.

„Albanija je očigledno ispunila sve ono što smo tražili i na nama je da započnemo pregovore o članstvu“, izjavila je Fon der Lajen nakon što je posetila jednu školu sa albanskim premijerom Edijem Ramom, a prenosi agencija Rojters.

„Zaista sam odlučna da se to ostvari“, poručila je Lajen, dodajući da bi se to moglo dogoditi do kraja ove godine.

Navela je da je Albaniji u budućnosti mesto u Evropskoj uniji i da je na Evropskoj uniji da započne pregovore o članstvu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.