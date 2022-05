Lapid ponovio poziv Moskvi da se izvini zbog izjava Lavrova

Ministar spoljnih poslova Izraela Jair Lapid je danas ponovo izrazio gnev zbog izjava svog ruskog kolege Sergeja Lavrova da je Adolf Hitler takodje imao jevrejske krvi i ponovio poziv Moskvi da se izvini.

„Mislim da je potrebno da se Vlada Rusije izvini Jevrejima, sećanju na one koji su ubijeni. Bila je to užasna izjava“, rekao je Lapid za javni servis Kan i sugerisao da Lavrov „pročita knjigu istorije“ umesto da širi lažne „antisemitske glasine“.

Šef diplomatije Izraela nije isključio mogućnost da su izjave Lavrova odgovor na njegovu osudu Rusije za ratne zločine tokom invazije na Ukrajinu.

„Rusi su podigli glas protiv celog sveta, jer na kraju krajeva, sankcije jačaju, zbog činjenice da je to nepravedan rat. To je jasno od prvog dana“, rekao je Lapid.

On je medjutim dodao da Izrael vodi računa o svojim nacionalnim bezbednosnim interesima i svojim vrednostima kada govori protiv postupaka Rusije, preneli su izraelski mediji.

„Kao i sve demokratije mi mislimo da je ruska invazija na Ukrajinu nepravedna i mora da se okonča i mi to kažemo i takodje glasamo (na taj način) u medjunarodnim telima kada je neophodno“, rekao je izraelski ministar.

On je objasnio da Izrael uvek pazi da čuva svoje interese u susednoj Siriji, gde su jake snage ruske vojske, ali da niko ne može da kaže Izraelcima da ne mogu da zauzmu moralan stav o globalnim pitanjima, kao što oni očekuju da se zauzme moralan stav kada je Izrael napadnut.

Odgovarajući na izveštaje u listu Harec da Izrael razmatra da li da proširi vojnu pomoć Ukrajincima on je rekao da jevrejska država pomaže Ukrajini, zajedno sa najbližim saveznikom SAD i to od prvog dana.

„Čitav svet uči kao i mi kako da se odnosi prema tom ratu i Izrael preispituje svoj stav sve vreme“, rekao je Lapid.

Izrael jer nedavno pristao da pošalje šlemove i zaštitne prsluke za zaposlene u hitnim službama u Ukrajini i prošle nedelje poslao jednog zvaničnog predstavnika Ministarstva odbrane u Nemačku na razgovore o opremanju Ukrajine koje predvode SAD.

Diplomatski zvaničnik koga citira Harec je rekao da Izrael ne razmatra slanje ofanzivnog oružja i unapredjene odbrambene tehnologije poput protivraketnog sistem Gvozdena kupola, ali će pokušati da nadje opremu koja može da se isporuči, a da ne izazove krizu u odnosima sa Moskvom.

Ambasador Rusije u Tel Avivu Anatolij Viktorov izjavio je u aprilu da će Moskva reagovati na odgovarajući način ako Izrael bude snabdevao Ukrajinu vojnom opremom.

Viktorov je u ponedeljak pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova Izraela zbog izjava Lavrova. Lapid je rekao da je taj razgovor bio težak, ali nije obelodanio detalje.

„Možete pretpostaviti i to bi bila opravdana pretpostavka da je to bio vrlo težak razgovor sa ambasadorom ovde jer je neoprostivo, neoprostivo kriviti Jevreje za njihov sopstveni holokaust. Hitler nije bio Jevrejin i Jevreji nisu ubili mog dedu Mathauzenu. Nacisti su to učinili i sva ta poredjenja s nacistima su neoprostiva i izazivaju bes,“ rekao je Lapid.

(Beta)

