Lavrov osudio pozive Irana na uništenje Izraela, upozorio i jevrejsku državu

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da je Moskva osudila izjave Irana o potrebi uništenja Izraela, ali je takodje poslala jasnu poruku Izraelu da se rešenje regionalnih sukoba na Bliskom istoku ne može gledati jedino kroz prizmu sukoba s Iranom.

„Mi smo mnogo puta izneli da nećemo prihvatiti izjave da bi Izrael, kao cionističku državu, trebalo uništiti i zbrisati s mape. Verujem da je to apsolutno pogrešan način da se ostvaruju nečiji sopstveni interesi“, rekao je Lavrov.

On je ocenio da napetost izmedju Izraela i Irana raste i da se po istom principu Rusija „protivi pokušajima da se gleda na svaki regionalni problem kroz prizmu borbe protiv Irana“, prenela je novinska agencija TASS.

„To se dešava u Siriji, Jemenu i čak najnovija dešavanja oko palestinskog pitanja, uključujući saopštenje Vašingtona o odluci da se prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela, umnogome su motivisana antiiranskim stavom“, naveo je Lavrov.

Šef diplomatije Rusije je to rekao posle govora premijera Izraela Benjamina Netanjahua i iranskog ministra spoljnih poslova Džavada Zarifa u nedelju na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Držeći u ruci deo olupine iranskog drona koji su nedavno oborile izraelske vazduhoplovne snage, Netanjahu je najavio da će Izrael „delovati ako je neophodno ne samo protiv iranskih saveznika, već protiv Irana samog“, upozorivši tu

zemlju da ne „testira odlučnost Izraela“.

Zarif je optužio Izrael da koristi politiku agresije. Na pitanje šta će raditi Iran ako SAD odustanu od nuklearnog sporazuma s Teheranom, Zarif je najavio da će iranski odgovor biti ozbiljan ako interesi te zemlje nisu sigurni, upozorivši da će svet žaliti što je preduzeo pogrešnu meru.

On je naveo da je sporazum s velikim silama postignut uprkos Netanjahuu i da će ga „svet održati uprkos obmanjućim (Netanjahuovim) naporima“ da se poništi.

