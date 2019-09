Lavrov: Umešanost RUS u razgovor Trampa i Zelenskog-paranoja

NJUJORK – Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odbacio je navode o umešanosti Rusije u skandal koji je izbio zbog telefonskog razgovora predsednika SAD i Ukrajine, Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, kao „manifestaciju paranoje“.

„Kada svaki dan, ako ne i svaki čas, objavljuju nove sankcije ili nove optužbe za sve smrtonosnije greh, danas je (predsedavajuća Predstavničkog doma američkog Kongresa) Nensi Pelosi čak rekla da Rusija stoji iza incidenta, telefonskog razgovora predsednika Trampa i Zelenskog i da je to trik Rusije, mislim da je to paranoja, to je svima očigledno“, ocenio je Lavrov.

Ministar spoljnih poslova Rusije je to rekao na konferenciji za novinare, koji je održao nakon govora na 74. zasedanju Generalne skupštine UN, prenosi TAS S.

Govoreći o objavljivanju mogućnosti objavljivanja stenograma razgovora predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, Lavrov je rekao da nije lepo čitati tuđa pisma, dodaje Sputnjik.

„Ja se toga pridržavam. Tim pre pisma ljudi koje je njihov narod izabrao na vodeće funkcije“, rekao je Lavrov, odgovarajući na pitanje novinara da li postoji verovatnoća da budu objavljeni stenogrami razgovora predsendika Rusije i SAD.

On je dodao da „postoje tradicije, postoje pristojnosti, ukljucujuc´i i diplomatske, koje podrazumevaju odredeni nivo poverljivosti, koji podrazumeva koordinaciju ovih pitanja“.

