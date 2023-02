Lekić: Pregovori o formiranju vlade ne idu očekivanom dinamikom

PODGORICA – Lider Demosa i mandatar za sastav 44. Vlade Crne Gore, Miodrag Lekić izjavio je danas da su pregovori o formiranju nove vlade nastavljeni, ali da ne idu očekivanom dinamikom.

„Nakon dva eksperimenta, došlo je do predloga da većina u parlamentu formira političku vladu. U toj izbornoj većini, kao što znamo, uvek je bio problema da se stigne do koncenzusa. Postigao se oko moga imena da budem mandatar. Ja sam to prihvatio, i sada stižemo do rezultata i do odgovornosti. Po Zakonu o predsedniku, taj mandat traje dva meseca, što znači da mi imamo još mesec, premda je politički kalendar zgusnut, dešavaju se brojni procesi – predsednički izbori, Ustavni sud, i tako dalje“, rekao je Lekiću izjavi za RTV Nikšić.

Podsetio je da je na prvom sastanku bio nemalo iznenađen time što kada je trebalo da otpočnu pregovori o sastavu nove vlade i programu, već došlo do određenih odustajanja.

Na pitanje o političkim akterima koji koče pregovore o formiranju nove vlade, Lekić kaže da to nije neka tajna, i da poštuje pravo menjanja mišljenja i odustajanja.

„Pokret URA, odnosno koalicija ‘Crno na bijelo’, i SNP imali su dosta primedbi u smislu da to nije dobro organizovano. Oni su imali pravo da promene mišljenje, ali nisu imali pravo da kažu da nešto nije dobro počelo“, kaže Lekić.

Predložen je, dodao je, metod da radimo i svakodnevno, tako da sam mogao prihvatiti da neko nakon tri dana kaže da ne radimo dobro.

„Ali već prvog dana ne, i tu, imam kritički odnos. Ostajem pri istom stavu, ili će ta vlada biti ozbiljna, ili je neće biti”, ponovio je Lekić.

(Tanjug)

