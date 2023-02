Lene: Nisam optimista u pogledu plana EU za Beograd i Prištinu

PRAG – Bivši predstavnik Evropske unije u razgovorima o statusu takozvanog Kosova Štefan Lene, ne veruje da bi plan Evropske unije (EU) za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda okončao sporove među njima.

Strane taj plan predstavljaju kao „nametanje spolja“ i malo je verovatno da će biti konstruktivne u njegovoj primeni, izjavio je Lene u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Štaviše, istakao je on, plan ne uključuje potpuno priznanje takozvanog Kosova od strane Srbije, a to će obeshrabriti i druge zemlje koje ne priznaju njegovu nezavisnost.

„Čak i kada bi Srbija bila voljna da prihvati članstvo Kosova u UN, to se ne bi desilo, jer Rusija to ne bi dozvolila“, dodao je Lene.

On je naveo da se sledi model dve Nemačke sa početka 70-ih i da to nije sasvim nova ideja.

„Mislim da je predsednik (Srbije, Aleksandar) Vučić izrazio određenu otvorenost u ovom pravcu, a takođe i premijer (privremenih prištinskih institucija, Aljbin) Kurti nedavno, u principu, prihvatio ovaj nacrt kao osnovu za pregovore. Ali, mislim da mnoga pitanja ostaju otvorena“, istakao je Lene.

Prema njegovom mišljenju, „Vučić veruje da je ZSO nešto što se mora ispuniti pre nego što se zaista mogu uključiti u ovaj proces, a da Kurti vidi prioritete drugačije“.

Kada je reč o formiranju Zajednice srpskih opština, Lene je kazao da misli da su osnovne ideje sporazuma iz 2013. godine u potpunosti u skladu sa kapacitetima takozvanog Kosova da funkcioniše kao unitarna država.

„To bi bila neka vrsta ograničene autonomije, sa ograničenim nadležnostima. Dakle, zavisi od toga kako se implementira, ali moram reći da je to nešto što je Kosovo u jednom trenutku već prihvatilo. A onda je blokirano iz raznih internih razloga. Ali to je nešto što Kosovo mora da sprovede u osnovi, i u potpunosti zavisi od toga kako je uređeno“, istakao je on.

Kako je rekao, to bi trebalo da bude ograničena autonomija jer većinski srpske opštine moraju imati sposobnost da se same organizuju delove svakodnevnog života.

Ali, tvrdi on, to ne bi trebalo da bude Republika Srpska, jer ne bi trebalo da bude mogućnosti da se blokira funkcionisanje takozvane države Kosovo.

Lene smatra da je Priština napredovala u mnogim aspektima, ali da i dalje ima velike hendikepe.

Objašnjava i da je napredak ka članstvu u EU tzv. Kosova i dalje jako težak, jer ga pet zemalja EU ne priznaje kao nezavisnu državu, a da bi tzv. Kosovo napredovalo u ovom procesu, potreban je dogovor svih 27 zemalja članica.

(Tanjug)

