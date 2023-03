Les: Zapad odbija da tretira Kosovo kao deo šireg problema na Balkanu

LONDON – Saradnik centra za geopolitiku pri univerzitetu Kembridž Timoti Les izjavio je danas da EU i SAD pokušavaju da reše kosovsko pitanje koje je blokada za razvoj Beograda i Prištine i koje održava potencijalnu žarišnu tačku za sukob, ali da je problem, koji datira još iz 2000-ih, u tome što je Zapad „uvučen u kutiju svojim odbijanjem da tretira Kosovo kao deo šireg problema na Balkanu koji proizilazi iz neusklađenosti naroda i granica“.

Les je za Tanjug rekao da dokle god Zapad insistira na rešavanju Kosova izolovano od širih, nerešenih srpskih i albanskih nacionalnih pitanja, ne vidi izglede za bilo kakvo rešenje.

On je rekao i da ga ishod Ohridskog samita ostavlja skeptičnog u pogledu izgleda za bilo kakvu vrstu sporazuma između dve strane, ističući da za sada ništa nije isključeno.

„Međutim, trenutno bih rekao da je rizik od neuspeha veći od izgleda za uspeh. Pristup EU je zasnovan na slabim osnovama. Dve strane su još uvek udaljene oko centralnih pitanja priznanja i autonomije kosovskih Srba. Nijedna strana ne žuri da reši to pitanje, barem pod uslovima koji nisu u skladu sa njihovim željenim ishodom – za razliku od EU koja je bila uspaničena ratom u Ukrajini“, rekao je Les.

On dodaje da ni Beograd ni Priština nemaju dovoljno razloga ili podsticaja da promene svoj stav.

„Članstvo u EU je uglavnom mrtvo slovo na papiru i perspektiva investicionih sredstava nije dovoljna da ubedi većinu običnih Srba da ustupe Kosovo ili obične Albance da daju autonomiju Srbima. Posledica je čudan spektakl, prvo u Briselu, a sada u Ohridu, u kojem EU trijumfalno proglašava dogovor postignut dok lideri Srbije i Kosova nastavljaju da dovode u sumnju njegove suštinske elemente“, rekao je Les.

Prema njegovim rečima, to ne znači da EU u potpunosti nema uticaja na strane, posebno pošto ima podršku SAD i jert obe strane strane znaju da je za postizanje krajnjih ciljeva potrebna podrška spoljnih aktera.

Zbog toga, ističe on, nije u njihovom interesu da odustanu od razgovora i da se pojavljuju kao spojler.

„Shodno tome, i jedni i drugi će nastaviti da govore o procesu, nadajući se ili da će izvući ustupke bez potrebe da sami čine bilo kakve ustupke. Upravo sada postoji prilika za Srbiju jer je Žozep Borelj insistirao da Kosovo odmah otvori pregovore o autonomiji za Srbe, nešto što Priština ne želi da radi“, rekao je Les.

On tvrdi i da je u nedostatku suštinskog napretka ili jasne volje dveju strana da postignu dogovor, posledica dosadašnjih napora EU to što se radikalizovala politika u Srbiji, odnosno to što nacionalisti upućuju razne pretnje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.