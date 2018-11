Leteći motocikli mogli bi da budu u upotrebi do 2020.

DUBAI – Policija u Dubaiju mogla bi da počne da koristi leteće motocikle do 2020. godine, rekao je generalni direktor odeljenja za veštačku inteligenciju u Dubaiju Halid Naser Alrazuki.

Ako niste pripadnik policije i ako imate 150.000 dolara viška na svom bankovnom računu, leteći motocikl bi mogao biti vaš s obzirom na to da ga i civili mogu kupiti, preneo je Si-En-En.

Godinu nakon premijernog predstavljanja u Kaliforniji, kompanija Hoversurf predstavila je svoj leteći motocikl na sajmu tehničkih dostignuća u Dubaiju.

Kompanija se vratila s novim modelom i dokazima da je njihovo električno vozilo za poletanje i sletanje moguće koristiti u svakodnevnom životu.

Hoversurf je sada svoj leteći motocikl S3 2019 poklonio policiji u Dubaiju i već je počela obuka za policijske službenike, prenosi Klix.ba.

Alrazuki je vozilo opisao kao prvo vozilo koje će moći da dopre do teško dostupnih zona i izrazio očekivanje da će se leteći motocikl naći u upotrebi do 2020. godine.

„Trenutno imamo dve ekipe koje su već u procesu obuke, a iz dana u dan povećavamo broj polaznika“, rekao je on za SiEnEn.

S druge strane, Tim Robinson, glavni i odgovorni urednik časopisa Aerospace, opisao je vozilo kao „poprilično ograničeno“ kada je reč o potencijalnom policijskom radu, ali je istakao kako je ipak moguće koristiti ga za dobru zabavu.

Ograničenja vidi u slaboj izdržljivosti baterija koje su nužne za pokretanje vozila.

(Tanjug)