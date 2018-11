Lideri EU odobrili sporazum o bregzitu?

Lideri 27 država-članica EU odobrili su sporazum i političku deklaraciju koja uređuje odnose sa Velikom Britanijom nakon predstojećeg bregzita, izjavio je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk.

„EU27 je usvojio Sporazum o povlačenju i političku deklaraciju o budućim odnosima između Evropske unije i Velike Britanije“, napisao je Tusk na svom zvaničnom nalogu na Tviteru, manje od sat vremena nakon početka samita lidera EU u Briselu.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.

— Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018