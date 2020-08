Lindzi za Tanjug: Pritiskaće Srbiju da potpiše konačno rešenj

LONDON – Profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, LSE, Džejms Ker-Lindzi ocenjuje da će se na sastanku zvaničnika Beograda i Prištine u Beloj kući u Vašingtonu, vršiti veliki pritisak na Srbiju da potpiše konačni sporazum.

„Američka vlada želi da vidi sveobuhvatni politički sporazum između Beograda i Prištine“, kaže Ker-Lindzi za Tanjug, uz konstatciju da se SAD nadaju da bi mogle da postignu još jedan diplomatski uspeh kakav je bio nedavno potpisani sporazuma između UAE i Izraela.

On pojašnjava da vlasti Srbije žele da fokus bude na ekonomskom sporazumu, a ne na političkom rešenju, ali da to nije ono što želi Vašington, bez obzira što bi i ekonomski sporazum bio neka vrsta uspeha za Belu kuću.

„U idealnom slučaju, to bi bilo konačno rešenje za kosovski problem koji predstavlja problem koji ionako predugo postoji“, kaže on.

Ker-Lindzi uz to navodi i da Vašington šansu za uspeh vidi u tome što smatra da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sada „jači nego ikad“.

„Nakon nedavnih izbora on ima neosvojivu poziciju u parlamentu. Vašington će to imati kao argument, u smislu – ‘ako Vučić sada ne može da postigne sporazum, kada će onda biti sposoban da to uradi'“, kaže i dodaje da i EU, takođe, misli isto.

Smatra da je zanimljivo što se razgovori nastavljaju, jer je, kako kaže, izgledalo da su SAD, nakon poslednjeg odlaganja razgovora zakazanih za 27. juni u Beloj kući, odustale od pronalaženja sporazuma između Beograda i Prištine, i delovalo je da će se sada fokusirati na reizbor Donalda Trampa i njegovu kampanju.

„Međutim, sada ipak izgleda da Vašington pokušava da postigne sporazum. Delimično to je zato što Tramp radi jako loše, pa im je sada potreban neki glavni spoljnopolitički uspeh. Drugi razlog bi bio sporazum između UAE i Izraela“, objašnjava Ker-Lindzi.

Kako navodi, to je bila „čista diplomatska pobeda za SAD“ i oni smatraju da je moguće nastaviti i u ovom slučaju na tim osnovama.

„Kako Tramp loše radi, mislim da je njegov tim shvatio da mu je potrebna bilo kakva pobeda koju mogu da postignu, i to brzo. Jasno je da su na slučaju Kosova videli potencijalnu pobedu“, zaključuje Ker-Lindzi.

(Tanjug)

