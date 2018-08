Ljudi napuštaju domove u Vanuatuu, možda i zauvek

PORT VILA – Zbog aktivnog vulkana, vlada Vanuatua započela je obaveznu evakuaciju meštana s ostrva Ambe, a prvi brod, prepun ljudi koji možda nikada više neće videti svoje domove, stigao je do susednog ostrva, saopštili su zvaničnici.

Bilo je i onih koji su plakali dok su napuštali ostrvo u Tihom okeanu, na kojem vulkan izbacuje pepeo od septembra prošle godine, rekao je lokalni zvaničnik koji je gledao prvi brod dok isplovljava.

Vlada je ranije naredila privremenu evakuaciju, ali lokalni zvaničnik napominje da nije poznato kada ili da li će se uopšte 11.000 stanovnika ostrva moći da se vrati, nakon povećane aktivnosti vulkana u proteklih nekoliko nedelja.

„Oni zaista vole ovo ostrvo, neki od njih su plakali“, rekao je lider lokalne vlade Alban Garae, koji se Fondaciji Tomson Rojters javio telefonom iz Ambea.

On je dodao da će evakuacija do ostrva Maevo biti završena do ponedeljka, a da će pridošlice ugostiti lokalne porodice, dok vlada ne pronađe zemlju na kojoj bi one mogle da se nastane.

Vlada Vanuatua smatra da je Maevo idealno mesto za relokaciju jer ima dovoljno slobodne zemlje, dok ljudi s dve ostrva dele snažne kulturne veze.

„Nema znakova da će doći do usporavanja (aktivnosti) vulkana“, navela je vlada u saopštenju.

Tokom erupcije 28. jula vulkan je izbacivao kamenje i pepeo više od 12 kilometara u vazduh ispuštajući 300.000 tona gasa, što je dovelo do otkazivanja letova širom regiona, dodala je vlada.

Vanuatu je jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu, a u njenom sastavu nalazi se više od 80 ostrva i 270.000 stanovnika.

Kako se nalazi u Vatrenom pojasu Pacifika, odnosno pojasu vuklana koji okružuje Tihi okean, zemljotresi i cunamiji su česta pojava, a pored pretnji od oluja i podizanja nivoa mora, građani Vanuatua strahuju od nekoliko aktivnih vulkana.

(Tanjug)