Loga: Skoplje sprema novi zahtev za izručene Gruevskog

SKOPLJE – Ministarstvo pravde Severne Makedonije priprema novi zahtev za izručenje nekadašnjeg premijera Nikole Gruevksog, koji je dobio azil u Mađarskoj, izjavio je danas ministar pravde Krenar Loga.

Loga je u emisiji Klik plus skopske TV 21 pojasnio da će u obrazloženju zahteva stajati ida Gruevski kaznu može da izdržava u tzv. haškim ćelijama, koje ispunjavaju uslove s obzirom na to da je on dobio azil na osnovu toga što je tvrdio da Severna Makedonija nema dobre uslove u zatvorima za kategoriju osuđenika kao što je on.

„Gruevizam neće nestati iz Severne Makedonije sve dok ovaj čovek i ljudi oko njega i taj duh ne dobiju zasluženu kaznu. Trenutno pripremamo pismo kojim tražimo njegovo izručenje s obzirom na to da je optužen za još devet krivičnih dela i za njim je raspisana međunarodna poternica“, rekao je Loga.

Predložio je, kaže, da se u dopisu naveden da zatvori u Severnoj Makedoniji ispunavaju uslove za kategoriju ljudi kao što je Gruevski, jer je „isti taj Gruevski dok je bio na vlasti gradio ćelije u pritvorima i zatvorima, tzv. haške ćelije koje ispunjavaju sve standarde.

„Smatram da ovim dokazima ispunjavamo standarde za njegovo izručenje kao specijalnog zatvorenika i mislim da Mađarska treba da ga izruči“, rekao je Loga.

(Tanjug)

