Lukač o pritisku Zvizdića, Mektića i Šarovića

BANJALUKA – Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, izjavio je da ima saznanja i informacije da su predsedavajući Saveta ministara, u tehničkom mandatu, Denis Zvizdić i ministri Dragan Mektić i Mirko Šarović pokušali, kako je rekao, određeni pritisak na direktora Granične policije Zorana Galića da izvede federalnu policiju na granicu prema RS.

On je rekao da to bio pritisek na osnovu nekog pravilnika koji je Mektić sam doneo, te dodao da su to bili ultimativni zahtevi i veoma neprimereni sa njihove strane.

Lukač je za Alternativnu TV rekao da dugo poznaje Galića i da je siguran da takvim pritiscima neće podleći.

„Prema informacijama koje imamo, on je takva uveravanja i dao, da neće sprovoditi nikakve protivazkonite radnje“, rekao je Lukač i istakao da Mektića i Šarovića treba pitati zašto rade na štetu Republike Srpske.

Dodaje i da MUP Republike Srpske neće tražiti da učestvuje u zaštiti Federalne ili kantonalne granice, jer oni imaju svoju policiju koja je nadležna za te aktivnosti.

„Mi imamo potpisan sporazum sa Graničnom policijom BiH i više od godinu dana pripadnici MUP-a Republike Srpske su prisutni u zajedničkim patrolama, zajedno sa graničnom policijom na kontroli istočne granice koja jeste deo Republike Srpske“, naveo je Lukač, prenela je Srna.

(Tanjug)