Lukašenko: Uhapšeni ukrajinski teroristi, pokušali sabotažu na aerodromu

MINSK – Belorusija je danas uhapsila ukrajinsku „terorističku grupu“ povezanu sa obaveštajnim službama Kijeva zbog pokušaja sabotaže na beloruskom aerodromu, saopštio je predsednik Aleksandar Lukašenko.

Lukašenko je govorio je o pritvaranju „teroriste ukrajinskih specijalnih službi“, kao i njegovih saučesnika, koji su umešani u pokušaj sabotaže na avionu radaru A-50 na aerodromu Mačulišči, prenosi Belta.

On je ovo saopštio prilikom uručenja državnih priznanja promovisanja visokih oficira i naglasio da su oni na ovu svečanost došli sa „poklonom“, navodi beloruska agencija.

„Bio je pripremljen terorista. On je Rus sa ruskim pasošom, ali ima i ukrajinski pasoš. Rodio se u Krivom Rogu, živeo je na Krimu. Njega je vrbovala specijalna služba Ukrajine 2014. godine. On je IT stručnjak ili se dobro razume u IT tehnologije. Pripreman je za izvođenje terorističkih napada“, rekao je Lukašenko.

Muškarac je uhapšen sa nekoliko pomagača. Kako je precizirao beloruski lider, diverzanta je pripremala Služba bezbednosti Ukrajine.

„Ono što smo videli prilikom realizacije operacije u Belorusiji, to je zaista bilo nešto neverovatno. Korišćene su najnaprednije tehnologije. On je više meseci obučavan svemu tome. Nakon pripreme je prebačen na našu teritoriju“, objasnio je Lukašenko.

On je dodao da su prilikom pripreme sabotaže na ruskom avionu diverzanti koristili mali dron, pošto bi veliki dron „ispratili beloruski sistemi za praćenje“.

Avion za rano upozoravanje A-50 stigao je u Belorusiju u okviru koordinacije regionalne grupe Savezne države Rusije i Belorusije i učešća u zajedničkim rusko-beloruskim letačkim vežbama koje se održavaju od 16. januara do 1. februara.

Lukašenko je rekao i da u ovom pokušaju sabotaže avion nije pretrpeo značajnija oštećenja, osim, ogrebotina i jedne rupe na trupu, što ne sprečava vojnu letelicu da obavlja svoje dužnosti.

Beloruski antivladini aktivisti rekli su prošlog meseca da su u napadu dronom na aerodrom Mačulišč u blizini beloruske prestonice, digli u vazduh sofisticirani ruski vojni avion za osmatranje. Tu tvrdnju osporavaju i Moskva, i Minsk.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.