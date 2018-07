„Mafija, siledžije, novac, moć…“: Grupa američkih senatora pokazala pravo lice u Rusiji

Američki senator, republikanac Džon Kenedi, koji je nedavno bio u poseti Rusiji, tvrdi da se ruskom predsedniku Vladimiru Putinu „ne može verovati“, a ruske vlasti uporedio je sa „mafijom“. Hladnoratovsku retoriku američkog senatora osudili su mnogi ruski političari i politikolozi.

Kenedi, senator iz Luizijane, koji je prošle nedelje sa drugim američkim kongresmenima i senatorima boravio u Moskvi gde se sastao ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom i sa vladinim zvaničnicima, izjavio je da su sastanci povremeno postajali „neprijatni“, prenosi „Asošijeted pres“.

Američki senator je Lavrova opisao kao „siledžiju“, navodeći da u Rusiji nema političke filozofije, već samo „filozofije novca i moći“.

Američki senator je izjavio da Putina „treba obuzdati“ i da mu se „ne može verovati“. On je dodao da nema problem s tim da se američki predsednik Donald Tramp privatno sastane s Putinom, ali, kaže, ne očekuje diplomatski pomak na samitu koji je planiran za 16. jul u Helsinskiju.

Poseta američke delegacije Rusiji poklopila se sa periodom kada Moskva i Vašington spremaju prvi sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa. Ranije je Moskvu posetio i savetnik Bele kuće za nacionalu bezbednost Džon Bolton.

Prema mišljenju Franca Klinceviča, člana Saveta federacije Rusije, takve izjave, imajući u vidu trenutno komplikovanu situaciju, mogu biti usmerene na sprečavanje pregovaračkog procesa uoči samita dvojice predsednika.

„To je velika politička kratkovidost“, naglasio je Klincevič.

Ruski politikolozi ističu da Kenedijeve reči podsećaju na politiku Hladnog rata, kada su ljudi proglašavani za „neprijatelja naroda“ ako su imali neku lepu reč o Sovjetskom Savezu, a sada je „potrebno i poželjno govoriti loše o Rusiji da bi američki zvaničnici podigli svoj rejting u SAD“.

Eksperti navode da su takve političke izjave neproduktivne i smatraju da im ne treba pridavati značaj.

„Uopšte ne bih pridavao značaj takvim izjavama i ne bih sebe posmatrao tuđim očima, naročito takvim kakve ima senator Kenedi. Šta očekivati od šezdesetšestogodišnjeg senatora koji se formirao u godinama Hladnog rata? Po svemu sudeći, on ne pravi razliku između ’crvenih‘ i Rusa. Ostaće zarobljen u svojoj paradigmi i šta god mi radili, on će nas gledati sa velikom sumnjom. Zanimljivo je to što reč ’mafija‘ koristi čovek koji predstavlja zemlju u kojoj je ta mafija nastala. Znate kako se kaže — vi znate bolje“, rekao je za Sputnjik ruski politikolog Mihail Sineljnikov Orišak.

Potpredsednica Državne dume Rusije Irina Jarova je ocenila reči senatora Kenedija kao „retoriku histerične nemoći“.

Jarova veruje da takva izjava pokazuje želju američkih političara da sakriju od svojih građana činjenicu da je Rusija s poštovanjem ugostila kongresmene i vodila sa njima argumentovane razgovore.

Potpredsednica Dume je naglasila da su upravo američke vlasti glavni autor antiruskih sankcija i „neosnovanih optužbi, koje nisu potkrepljene međunarodnim pravom“. Po njenoj oceni, Kenedi je pribegao bezobrazluku samo zbog nedostatka činjenica i argumenata.

Jarova je naglasila da je takvo ponašanje „stil američkog političkog snobizma, u čijoj je osnovi nezakonita diktatura, manipulacija, prevara i pohlepa“.

(Sputnjik)