Majke Srebrenice 10. decembra protestuju u Švedskoj

SARAJEVO – U Sarajevu je danas održan još jedan protest protiv dodele Nobelove nagrade austrijskom piscu Peteru Handkeu, sa kojeg su pripadnice Udruženja Majke Srebrenice“, poručile da će isti protest održati 10. decembra u Švedskoj.

Predsednica tog udruženja, Munira Subašić, je rekla da će zamoliti Nobelov komitet da naredne godine Nobelovu nagradu dodeli Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i Slobodanu Miloševiću.

Tako će, kazala je Subašić, ispuniti želju „zločinaca, negatora genocida i onih koji su počinili genocid“.

„Na kraju će se pokazati da su to svet i Evropa prećutali ili pomogli da se desi genocid nad nama jer smo muslimani. Mi nismo mogle da ćutimo jer bi to značilo da odobravamo, digle smo glas koliko god smo mogle, ali svet je nepravedan prema nama i to osećamo 24 godine“, rekla je.

Dodala je da je to poruka Balkanu da nije proradila svest, a bez toga nema pomirenja.

„Ovo što radimo ne radimo zbog mene već mojih unuka zbog kojih se brinem kakvu poruku ćemo im mi ostaviti, a kakvu svet“, kazala je Subašić, preneli su sarajevski mediji.

Istakla je da nemaju podršku nikoga osim kada dođe vreme glasanja, kao i da je izostala i podrška nevladinih organizacija koje se bore za ljudska prava.

„A ljudska prava su propala ne samo u BiH već i u celoj Evropi“, zaključila je.

Majke su ponovo držale transparente na kojima poručuju: „Oni koji vas mogu uveriti u apsurde mogu vas naterati da počinite zločine“, „Dodela nagrade Handkeu-dodela nagrade za zločin“, „Nagrada Handkeu je nagrada Slobodanu Miloševiću“, „Negiranje genocida je poslednja faza genocida“.

Na protestu je pročitan odgovor Komiteta za Nobelovu nagradu na njihovo pismo u kojem se navodi da taj komitet saoseća i razume njihovu patnju, ali da to nema veze sa književnošću.

(Tanjug)