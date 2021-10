Majli: Kinesk testiranje oružja značajno i zabrinjavajuće

VAŠINGTON – Najviši američki vojni oficir, general Mark Majli, dao je prvu zvaničnu potvrdu kineskog testa hipersoničnog oružja i rekao da je to vrlo značajan, ali i zabrinjavajući tehnološki događaj.

Pentagon se do sada trudio da izbegne zvanična oglašavanja oko proba koje je Peking vršio ovog leta, o čemu je prvi izvestio Fajnenšel tajms, iako su predsednik Džozef Bajden i drugi zvaničnici izrazili ranije opštu zabrinutost zbog razvoja kineskog hipersoničnog oružja, prenosi Rojters

“ Ono što smo videli bio je veoma značajan događaj testiranja hipersoničnog sistema oružja. I to je veoma zabrinjavajuće. Ne znam je li to baš trenutak kao Sputnjik, ali mislim da je vrlo blizu tome”, rekao je u intervjuu koji je emitovan u sredu načelnik američkog Združenog generalštaba, misleći na lansiranje satelita od strane Sovjetskog Saveza 1957, što je značilo njihovo značajno vođstvo u takozvanoj “svemirskoj trci” sa SAD, koja je obeležila to doba.

Dva puta tokom proteklog leta kineska vojska je testirala svemirske hipersonične rakete programirane da obiđu krug oko planete pre nego što se s dodatnim ubrzanjem iz neočekivanog pravca obruše ka cilju.

U razgovoru s novinarom Fajnenšel Tajmsa, dobro upućeni izvor iz obaveštajne zajednice tvrdi kako je tokom prvog testiranja raketa promašila cilj za oko 40 kilometara.

Dok su neki američki političari i komentatori bili uznemireni očiglednim napretkom Kine, Peking je demantovao izveštaje o probama, insistirajući da je u pitanju testiranje svemirske letelice za višekratnu upotrebu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.