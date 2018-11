Makron Trampu: Prijatelju moj; Tramp suzdržan

PARIZ – Američki i francuski predsednici Donald Tramp i Emanuel Makron danas su se u Parizu saglasili da je neophodno uložiti više sredstava u evropsku odbranu i time izgladili odnose, ali „toplina“ u njihovom odnosu i dalje nedostaje, ocenjuje Rojters, dok AP prenosi objavu Bele kuće da je „zbog lošeg vremena“ otkazana Trampova poseta američkom vojnom groblju iz Prvog svetskog rata.

Britanska agencija podseća da su se dvojica lidera sastali nekoliko sati pošto je Tramp na Tviteru oštro osudio predlog koji je Makron izneo protekle nedelje o tome da je Evropi potrebna posebna evropska vojska za jačanje odbrambenih kapaciteta i smanjenje zavisnosti od SAD.

Francuski predsednik je svog američkog kolegu dočekao čvrstim rukovanjem, međutim, kako navodi agencija, izgledalo je kao da nedostaje toplina između dvojice lidera kakva je postojala pri ranijim susretima.

Makron je tokom sastanka spustio svoju ruku na Trampovo koleno i obraćao mu se rečima „prijatelju moj“, a američki predsednik je zadržavao distancu, navodi britanska agencija.

„Želimo snažnu Evropu, veoma nam je to važno i na koji god način možemo to najbolje i najefikasnije da učinimo, biće to nešto što oboje želimo. Želimo da pomognemo Evropi, ali na fer način. Do sada je deljenje tereta velikim delom bilo na SAD“, rekao je Tramp.

Makron je izrazio isto mišljenje navodeći da želi da Evropa ponese veći deo troškova odbraneu NATO alijansi, što je stav koji je ponavljao više puta otkako je došao na funkciju, pored njegovih ambicija da Evropa dobije svoju vojsku.

„Zato verujem da su moji predlozi za odbranu Evrope potpuno konzistentni sa tim“, kazao je Makron na engleskom jeziku.

AP podseća da je Tramp danas trebalo da poseti američko vojno groblje u blizini sela Belo koje se nalazi na više od 80 kilometara istočno od Pariza.

Nakon što je Bela kuća saopštila da on neće ići, „zbog lošeg vremena“, agencija prenosi da će, umesto Trampa, groblje posetiti šef kabineta Bele kuće Džon keli, general mornarice u penziji, njegova supruga i državni sekretar Majk Pompeo.

Britanska agencija je prethodno pozivajući se na navode neimenovanog zvaničnika Jelisejske palate izvestila da su se Tramp i Makron takođe složili da saudijske vlasti moraju da u potpunosti rasvetle prošlomesečno ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija u Turskoj.

Zvaničnik je kazao da su se dvojica lidera takođe saglasila da se ne sme dopustiti da afera oko Kašogija izazove dalju destabilizaciju na Bliskom istoku i da bi ovo moglo da stvori priliku za pronalaženje političkog rešenja rata u Jemenu.

Rojters podseća da se Saudijska Arabija, koja se suočava sa globalnim kritikama i potencijalnim sankcijama zbog ubistva Kašogija u njenom konzulatu u Turskoj, nalazi na čelu koalicije koja se bori u Jemenu protiv pobunjenika poznatih kao Huti.

Neimenovani zvaničnik Jelisejske palate prethodno je rekao da su Makron i Tramp u Parizu imali „veoma konstruktivan“ sastanak.

Zvaničnik je kazao da je bilo „neslaganja“ i da se Tramp, koji je prethodno tvitovao da je Makronov komentar o evropskoj vojsci bio „veoma uvredljiv“, na sastanku obratio predsedniku Francuske rečima „mislim da smo mnogo bliži nego što izgleda“.

