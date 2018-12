Mamić izvređao novinare i poručio: presuda je falsifikat

MEĐUGORJE – Nepravosnažno osuđeni Zdravko Mamić, bivši potpredsednik fudbalskog kluba Dinamo, održao je danas u Međugorju konferenciju za novinare na kojoj je govorio o presudi, aferi SMS, oko koje se spore predsednica i premijer Hrvatske, a kada su na red došla pitanja, neprimereno je izvređao novinare, preneo je portal Dnevno.hr.

Prvo se, navodi se, Mamić pohvalio da je u svom novom utočištu postao još veći vernik, kako zna sve krunice i molitve, redovno moli i posvećuje se sebi…

Novinarka Dea Redžić pitala je Mamića ima li dokaze da je sud pogrešio u slučajevima aneksa ugovora Luke Modrića.

“Vi ste posebno bila aktivna u praćenju suđenja, ali jasno je utvrđeno da nije dokazano bilo šta od toga što se meni stavljalo na teret. Jedino ako mi hoćemo ovde raditi suđenje za suđenje. Hoćete da vam dam iskaze Modrića i Lovrena? Vi pitate gluposti, nije teret dokazivanja na meni. Što mene pitate, sud nije dokazao”, naveo je Mamić.

Na insistiranje novinarke da kaže da li smatra da je ono što su on i Modrič napravili legalno, Mamić je rekao:

“Zar nemate malo mozga? Čekaj malo. Kaže se da sam ja oštetio Dinamo za toliko i toliko novaca. Zašto ne napišeš gde je 28 milona? Napiši to i ja ću progutat tvoja g….. Gde je 28 milojuna kuna? Kod Modrića i Lovrena. Ili smo mi svi u delu ili nismo u delu. Ja sam dovoljno puta objasnio koliko je to zloupotreba”, rekao je Mamić u povišenom tonu.

Potom je, prenosi Dnevno nastavio da vređa.

“Ti si jedan pokvareni monstrum, pokvareno đubre. Kako te nije sram, ja ti pročitam presudu, kako te nije sram. Ja ti zabranjujem da više govoriš. Ti si jedno smeće. Smeće jedno malo. Malopre sam ispričao da sam predao sve o Vargi DORH-u, sve sam vam pokazao”, vikao je Mamić.

Kako novinarka nije odustajala, Mamić je nastavio:

“Ti si mućak. Nisi ti hrvatsko novinarstvo. Napravila si me neželjenim čovekom”.

Inače, kako prenosi Jutarnji list, na burnoj konferenciji za novinare, Mamić je priznao da je s računa Dinama kupovao Vargi, kako je rekao, sve i svašta.

Najduže je, navodi se, komentarisao nepravosnažnu presudu i sve krivične postupke koji se vode protiv njega.

Za hrvatsko pravosuđe on je begunac osuđen na 6,5 godina zatvora.

Govoreći o preusudi protiv njega, Mamić je rekao da je taj proces falsifikat. „To je sve laž. Vama se to podvaljuje. Osoba koja želi da me diskredituje pušta to u javnost, a javnost ne zna ništa o tome“, rekao je Maić.

Mamić je rekao da zna da će biti slobodan, ali i, kako je rekao, izmrcvaren i izmasakriran kao čovek, a bitće to, dodao je, i njegova porodica.

On je rekao i da je novinare pozvao da budu saveznici u borbi za istinu.

