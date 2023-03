Mandić: Ako je neko služio stranim interesima to je Đukanović

PODGORICA – Milo Đukanović je 30 godina koristio tehniku „zavadi pa vladaj“, posvađao je rođake, prijatelje, kumove i svake godine je postojala nova inicijativa koja je delila Crnu Goru, izjavio je predsednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić.

Mandić je u predizbornom intervjuu podgoričkoj Adria tv. poručio da je sada neophodno da Crna Gora izađe iz tih podela i mržnji.

„A da bi izašli onda je nekako važno ko će to da inciira, a ja mislim da je to obaveza i dužnost predsednika Crne Gore i zbog toga sam se i kandidaovao“, rekao je Mandić.

Dodaje da nakon avgusta 2020. godine više ništa nije isto i da građani prepoznaju želju Demokratskog fronta, odnosno liste Za budućnost Crne Gore, nameru i motivaciju da Crna Gora bude zemlja svih, da ne bude tesna nijednom Crnogorcu, Srbinu, Bošnjaku, Albancu, Hrvatu.

„Zajednički treba da nađemo model kako da više zarađujemo, da bi nam deca mogla da rade i stvaraju ovde“, jasan je Mandić.

Prema njegovim rečima režim Mila Đukanovića ne može više da radi one stvari koje je radio prethodnih godina dok su bili na vlasti.

„Danas mi upravljamo najvažnijim resursima ove zemlje i mi treba da kao odgovorna vlast i većina, povedemo računa i o onoj manjini koju pozivamo da kroz pomirenje, kroz bratstvo, prijateljstvo, zajednički rad ujedinimo ovu zemlju….“, rekao je Mandić i dodao da je sada prilika za to.

Istakao je da je Đukanović stalno porizvodio podele u Crnoj Gori i na njima vladao.

„Delio je i svađao Crnu Goru, nametao teme koje su suštinski važne za svakog čoveka ali nisu teme od životnog značaja, a onda je na drugoj strani taj njegov korupcionaški sistem, organizovani kriminal prosto bogatio jednu grupu ljudi, suprotno zakonu…“, rekao je.

Tvrdi da u Crnoj Gori postoji grupa ljudi koja je bila bliska Đukanoviću i ima na milijarde evra.

„Te milijarde nisu zarađene tako što je neko od njih otkrio internet ili neku novu tehnologiju. Brat Mila Đukanovića je jedan od najbogatijih u Crnoj Gori, ima stanove, zgrade, banku, rudnik, zaradio je milijarde i to pokušao da prestavi kao rezultat sposobnosti u preduzetništvu, a istina je da je to zbog bliskosti sa bratom i vladom, koja je uložila mnogo napora da favorizuje taj klijentelistički odnos prema tim ljudima koji su bili bliski dvoru i centrima odlučivanja. Slična situacija je sa sestrom i decom i zato sam ja pričao sa mojom porodiciom i rekao da se sve ovo sa erom Đukanovića završava i da se kao budući predsednik neću tako ponašati“, kazao je Mandić.

Komentarišući političku karijeru Đukanovića i mnoge afere koje su ga pratile, Mandić je rekao:

„Milo je imao nekada neprijatelje Hrvate, mrzio je šah zbog šahovnice. Nakon toga je imao operaciju borbe protiv bošnjačkih političara u Crnoj Gori koja se kasnije pretpočila u policijsku akciju ‘Lim’, gde je negde bila prelomljena kičma tim političkim predstavnicima i potčinjeni su određeni politički predstavnci Bošnjaka da služe određenom ideologiji, politici, koju je nametao Milo Đukanović. Potom smo imali ‘Orlov let’ kada se oštro krenulo na albanske intelektualce kako bi se poslala poruka onom običnom albanskom građaninu da tu postoji određena snaga države i da tu nema suprostavljanja politici koja koja dolazi iz Podgorice, odnosno Mila Đukanovića. Onda je uslijedio napad na srpsku zajednicu, na SPC i to se završilo 30. avgusta 2020. smenom režima Mila Đukanovića u Vladi i Skupštini. Ostao je još jedan važan punkt on se zove predsednik Crne Gore koji treba da bude oslobođen i da zaokružimo celinu i da kažemo imamo vlast na lokalnom, nivou vlast u Vladi i Skupštini, a i predsendika koji dolazi iz one politike koja želi da miri, a ne da deli Crnu Goru“.

Ističe da Đukanović ne želi pomirenje.

„Ako postoji neko ko je služio tuđim interesima onda je to Milo Đukanović 1997. godine. Da budemo potpuno pošteni, ja ne mogu da kažem da je on u tom svom služenju otišao dalje nego što su otišli neki drugi koji su došli posle njega. On je bar, dok je služio tom stranom interesu, pravio dogovore sa državnim sekretarima i sa top političarima tih zemalja kojima je služio. Čak i u onom vremenu kada smo pobedili Đukanovića političari koji je trebalo da vode Crnu Goru, oni koji su se nalazili u vladi, oni su bili spremni da služe i trećim sekretarima“, ističe Mandić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.