Mandić: Glasaćemo za smenu Abazovica

BEOGRAD – Mi ćemo danas glasati za razrešenje potpredsednika Vlade Dritana Abazovića, a da li će on biti smenjen to ne zavisi od nas, neophodno je da 41 poslanik glasa za isto, izjavio je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić.

Mandić je putem video linka na TV Prva rekao da je trenutno u Crnoj Gori velika politička kriza i da postoji parlamentarna većina koja želi da sruši Vladu.

„Ova Vlada nije imala podršku parlamentarne većine od maja, ali bez obzira na to niko nije pokretao proceduru smenjivosti te vlasti, jer smo želeli da u okviru pobednika izbora od 30. avgusta prošle godine, ta većina pronađe način da nekako ili kroz rekonstrukciju Vlade ili kroz izbore nove Vlade nastavi da funkcioniše“, rekao je Mandić.

Mandić kaže da rekonstrukciju Vlade nisu dozvoljavali ni predsednik ni potpredsednik Vlade, te da se mesecima vodila „čudna“ politika u kojoj je na kraju došlo do konflikta između Krivokapića i Abazovića.

„Pale su teške reči posle kojih je nezamislivo da ostane ovaj kabinet i prelaženjem takvih granica u komunikaciji postalo je očigledno da će se ubrzati proces smenjivosti postojeće Vlade“, rekao je Mandić.

Mandić je ukazao da je Demokratski front od maja pa sve do sada imao priliku da pokrene proceduru za smenu Vlade, ali da su povlačili pažljive političke poteze, želeći da u okviru parlamentarne većine dođe do dogovora, te da se izabere Vlada koja bi bila uspešnija od ove.

Na pitanje da li će u Crnoj Gori biti organizovani vanredni izbori, Mandić kaže da bi to bilo najpoštenije rešenje u ovakvoj situaciji, ali da je pitanje ko bi pripremao te izbore.

„Ova Vlada je potrošila godinu i po dana a da ništa nije uradila na popravljanju izbornog rezultata, mi imamo veoma problematične biračke spiskove i mnogo toga što je trebalo da reši izvršna vlast“, kazao je Mandić.

Dodao je da bi vanredne izbore trebalo da pripremi tehnička vlada u čiju bi efikasnost svi imali poverenje.

Mandić se osvrnuo i na potpisivanje Temeljnog ugovora sa SPC, i naveo da je SPC ranije saopštila da ne želi da se meša u politička pitanja.

„Crkva u Crnoj Gori ima izuzetno veliki uticaj, ali mitropolitet Joanikije i ostali su poslali jasne poruke da ne žele da se mešaju u politička pitanja, jer oni milse da parlamentarna većina može da pronađe snagu i da da adekvatan odgovor“, rekao je Mandić.

(Tanjug)

