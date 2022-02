Mandić: Tražili smo dogovor unutar parlamentarne većine

PODGORICA – Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić izjavio je posle današnjeg sastanka sa Građanskim pokretom URA da su dobili čvrsta uveravanja da žele razgovore sa parlamentarnom većinom i da se u okviru nje postigne dogovor o novoj vladi.

Ocenjujući ove razgovore veoma važnim, Mandić kaže da je Demokratski front tražio raščišćavanje stvari po pitanju odluke da u formiranje nove vlade idu sa DPS-om i da u tom slučaju treba da se rastanu kao ljudi, da svako pođe svojim putem.

„Od njih smo dobili čvrsta uveravanja da žele da razgovaraju s parlamentarnom većinom i da se u okviru nje postigne dogovor. Na prvom mestu žele da se ostvare određeni politički ciljevi“, rekao je Mandić, prenele su podgoričke Vijesti.

Rekao je i da su od URA dobili i predlog programa nove vlade.

„Istakli smo da DF ne može s DPS-om podržavati bilo kakvu vladu i da je okrenut poštovanju većinske volje. Dužni smo da u parlamentarnoj većini pronađemo rešenje i pređemo preko ružnih reči. Nismo učestvovali u tome jer su svi građani dovedeni u opasnost zbog političke krize“, rekao je Mandić.

Iz GP URA su im, kaže, rekli da imaju problem s Demokratama, da žele da razgovaraju s njima, ali da ne dobijaju odgovor. „Želimo taj dogovor i rešenje. Ne želimo da budemo u suprotnosti s voljom građana i ne želimo da radimo s DPS-om. Naša želja ne zavisi samo od DF-a. Verujemo da ovo što su nam saopštili iz GP URA je njihov iskren stav, a vreme će pokazati je li to tako“, kazao je on.

Mandić je rekao da su tražili da nova vlada završi neke stvari koje nije prethodna i da se ni po koju cenu ne izbegne većinska volja građana.

„Verujemo da će biti dovoljno razuma u parlamentarnoj većini da pokidane niti povratimo. Ne gubimo nadu i veru da se to može postići. Ne želimo da povlačimo brze poteze koji to mogu raskinuti. Ko god krene s DPS-om, bili ro oni GP URA ili SNP, mora znati da ih niko neće doživljavati kao one koji su iskoristili DPS, već kao da je DPS iskoristio njih“, kaže Mandić.

Istakao je i da, ako dođe do najgoreg scenarija, a su, kaže, rekli i Abazoviću, da moraju da računaju da će DF voditi vaninstitucionalnu borbu protiv toga da DPS zauzme poluge moći koje joj ne pripadaju. „Naredne nedelje biće konsultacija s predsednikom države. Tražimo strpljenje“, naveo je Mandić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.