Mediji: Privođenje novinara Indexa Duhačeka presedan

ZAGREB – Hapšenje novinara hrvatskog portala Index, Gordana Duhačeka, zbog dva tvita, nedopustivi je udar na slobodu izražavanja, izjavila je njegov advokat Vesna Alaburić, inače, stručnjak za medijsko pravo.

Hapšenje Duhačeka zbog jednog prošlogodišnjeg tvita i jednog od pre nekoliko sedmica, izazvalo je brojna reagovanja novinara u Hrvatskoj i BiH, oglasilo se i društvo novinara Hrvatske, a pojedinci smatraju da o ovom presedanu svoje stavove treba da iznesu i predsednica i premijer.

Duhaček je, naime, priveden juče zbog dva objavljena tvita , jednog u kojem piše skraćenica ACAB („all cops are bastards“) i drugog u kojem je satirično obradio domoljubnu pesmu „Vila Velebita“.

Alaburić smatra da je reč o presedanu i ističe da se ne seća da je ikada u proteklih tridesetak godina protiv nekog novinara ili bilo kojeg građanina pokrenut prekršajni postupak zbog onog što je negde napisao, uključujući napise i priloge na društvenim mrežama.

„Smatram da Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ne sadrži ni jednu jedinu odredbu koja bi omogućila prekršajno kažnjavanje za sadržaje objavljene u medijima ili na društvenim mrežama“, rekla je ona za Index.

Ona kaže da iskreno veruje da će ovaj presedan biti poslednji primer reagovanja na javno izgovorenu reč.

Duhaček je prekjuče prilikom ulaska u Hrvatsku iz BiH obavešten o tome da ga traži policija, pa se iste večeri sam javio u stanicu.

Uprkos tome, Duhačeka su juče policajci dočekali na zagrebačkom aerodromu i priveli ga.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najoštrije je osudilo policijsko postupanje prema novinaru Duhačeku, koji je, kako kažu, priveden kao okoreli kriminalac.

Hrvatsko novinarsko društvo takođe je upozorilo da je policijsko postupanje prema Duhačeku bez presedana i ne može se tumačiti nikako drugačije nego kao zastrašivanje.

Duhaček je situaciju privođenja opisao kao bizarnu.

On je, kaže, trebalo da otputuje za Nemačku, ali je zadržan zbog, kako je rekao, postojanja nekih optužnih predloga.

„Sa aerodroma su me odvukli na Trešnjevku u stanicu, tamo su me zatvorili u ćeliju. Tada sam shvatio da sam uhapšen, a da mi to nitko nije rekao“, naveo je.

Kolege iz BiH počele su da potpisuju peticuju podrške Duhačeku.

„Bilo bi lijepo da je hrvatski represivni aparat bio ovako efikasan i kada su neki drugi pojedinci napuštali Hrvatsku, ali nije. Smatram da je hapšenje novinara zbog napisane reči na ovaj način pogrešno i očekujem da će se od postupanja policije ograditi svi, od predsednice i premijera pa naniže“, rekao je za Index, između ostalih, Peđa Grbin.

