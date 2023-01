Medojević: Abazović po nalogu duvanske mafije minirao formiranje nove vlade

PODGORICA – Predsednik PzP i jedan od lidera Demokratskog fronta Nebojša Medojević ponovo je prozvao predsednika crnogorske vlade u tehničkom mandatu Dritana Abazovića da je vrbovan od „dvanske mafije“ još kao potpredsednika vlade Zdravka Krivokapića, uz optužbe da ga je ista ta mafija naredila da minira formiranje nove, 44. Vlade Crne Gore.

Medojević kaže da je „duvanska mafija“ formirala i prošlu i Abazovićevu Vladu Crne Gore.

„Duvanska mafija nam je podmetnula lažnog apostola Krivokapića, čija je porodica stekla milione za samo jednu godinu vlasti. Od šverca do naplate ekonomskih pasoša i dozvola za gradnju i preuzimanje dela tržišta lekova i medicinskih sredstava i opreme…“, napisao je Medojević na svom Fejsbuk profilu.

Naglasio je da je „duvanska mafija vrbovala Abazovića još kao potpredsednika 42. Vlade Crne Gore.

„Abazović je postao jedna bedna mafijaška pudlica kome je dodeljen zadatak da laže i vara sve na političkoj sceni Crne Gore“, tvrdi Medojević.

Prema njegovim rečima, GST Novović već ima dovoljno dokaza o kriminalu i o milionima koje je Abazovićeva URA uzela u prethodnom periodu.

„Nije Dritan šef duvanske mafije. On je samo bedni lažljivi pajac, koji je poslužio za jednokratnu upotrebu mafiji da spreči ulazak DF u vladu i sprovođenje suštinskih reformi“, naveo je Medojević.

Medojević tvrdi da je „duvanska mafija“ Abazoviću „naredila da minira formiranje 44. vlade, zbog insistiranja PzP da preuzmemo koordinaciju reformi u sektoru bezbednosti“.

„To bi dovele do čišćenja sektora od plaćenika mafije i snaženju naših službi u pravcu povećavanja kapaciteta za obračun sa mafijom. Svaki pošteni profesionalac i patriota u sektoru bezbednosti pozdravlja nameru DF da se ovaj važni deo državne vlasti dekriminalizuje, profesionalizuje i reformiše“, kazao je Medojević.

On je rekao da ga ne informiše samo jedan agent službe.

„Ja godinama imam ozbiljan broj patriota i profesionalaca koji me informišu o švercu droge i cigareta i kriminalizaciji službi. Osim toga, mali lažljivi pajac bi morao da zna da ja imam dugogodišnju, veoma uspešnu saradnju i sa međunarodnim izvorima, medijima, think thank organizacijama, ekspertskim i istraživačkim krugovoma i da moje ime ima neki značaj u tim krugovima“, rekao je Medojević.

Prema njegovim rečima, Abazović nastavlja istu odbranu kao DPS.

„Abazović brine ko mene informiše o njegovom kriminalu, a ne brine ga sosptveni kriminal. Da nije švercovao cigareta i šurovao sa narko klanovima, ja ne bih ni imao šta da pričam“, napisao je Medojević.

(Tanjug)

