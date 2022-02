Medojevic: Antisrpska vlada vodi ka decintegraciji Crne Gore

PODGORICA – Predsednik Pokreta za promjene, koji je deo Demokratskog fronta, Neboja Medojević, rekao je danas da će se odazvati, ako dobije zahtev za razgovor o formiranju nove vlade, ali da ne isključuje mogućnost da lider GP URA Dritan Abazović, kao etnički Albanac, formiranjem antisrpske vlade pokušava da dezintegriše Crnu Goru.

Medojević je odgovarajući na pitanje novinara o novoj vladi na pres konferenciji rekao da će biti nekoliko dana odsutan iz Crne Gore.

„Kad se vratim, ako dobijem poziv, razgovaraćemo. Reći ću mu (Abazoviću)da će biti odgovoran za dezintegraciju Crne Gore, da pokušava da napravi antisrpksu vladu, da će to dovesti do homogenizacije srpskog faktora, do radikalizacije njihovih zahteva što može voditi i dezintegraciji države“, rekao je Medojević i dodao:

„Možda je to i cilj gospodina Abazovića kao etničkog Albanca, da napravi ono što je napravio Stipe Mesić , da kaže ja sam bio poslednji predsednik Vlade Crne Gore i posle toga ona više ne postoji“.

Mesić je bio poslednji predsedavajući Predsedništva SFRJ.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.