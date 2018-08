Medvedev nove sankcije uporedio sa objavom ekonomskog rata

MOSKVA – Moguće uvođenje novih ekonomskih sankcija Rusiji moglo bi da se tretira kao objava ekonomskog rata, na koju se mora odgovoriti svim ekonomskim, političkim i drugim merama, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev.

On je tokom posete Kamčatki rekao da ne bi voleo da komentariše razgovore o budućim sankcijama, pšrenosi Tas s.

„Međutim, ukoliko mere poput zabrane bankarskih aktivnosti ili upotrebe ove ili one valute, to će jasno biti smatrano objavom ekonomskog rata. Naši američki partneri bi trebalo da znaju da će na to biti odgovoreno ekonomskim, političkim i drugim merama“, rekao je Medvedev.

Govoreći opostojećim i nedavno uvedenim sankcijama, Medvedev je ocenio da uprkos političkim razlozima iza njih, te mere su usmerene najviše na ograničenje ekonomske moći Rusije.

Kako je rekao, poslednjh 100 godina, Rusija je preživljavala u uslovima stalnih pritisaka.

„Zašto se to radi? U cilju izbacivanja Rusije sa liste najmoćnijih rivala na mđunarodnoj sceni“, rekao je Medvedev.

(Tanjug)