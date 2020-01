„Megzit“ trese Britaniju, kraljica zatečena

LONDON – Povlačenje princa Harija i njegove supruge Megan Markl sa kraljevskih dužnosti glavna je vest danas u britanskoj štampi, koja prenosi da o toj odluci čak ni kraljica Elizabeta nije bila obaveštena.

Po uzoru na termin Bregzit, povlačenje prinčevskog para mediji su prozvali kovanicom „Megzit“.

Kraljevska porodica je povređena i razočarana tom odlukom, piše BBC i navodi da Hari i Megan nisu o tome konslutovali nijednog člana kraljevske porodice.

U kratkoj reakciji Bakingemska palata je navela da razume njihovu želju za drugačijim pristupom, ali da će za „komplikovana pitanja“ trebati vremena.

„Nisu rekli čak ni kraljici“, piše „Dejli Miror“ pozivajući se na neimenovani izvor koji dodaje da je par time pokazao potpuno nepoštovanje kraljevske porodice.

Više je pitanja nego odgovora, piše BBC navodeći neka od njih: kakva će biti nova uloga Harija i Megan, kakav će odnos imati sa ostatkom kraljevske porodice, gde će živeti, šta će raditi, ko će brinuti o njihovoj bezbednosti…

Neki to mogu videti kao opadanje monarhije u 21. veku, ali sa druge strane, Megan i Hari su doprli do ljudi do kojih nijedan član kraljevske porodice nije i ujedno prestavljali osveženje te institucije.

Britanski tabloid „San“ na naslovnoj strani piše da je kraljica „duboko potrešena“, a da odlazak Harija i Megan izaziva „građanski rat“ u porodici.

Navodi se da je okidač za njihovu odluku bilo nedavno objavljivanje fotografije na kojoj je kraljica Elizabeta Druga s troje najbližih naslednika prestola: najstarijim sinom Čarlsom, unukom Vilijamom i praunkom Džordžom.

„Ova slika je najjasniji pokazatelj da se Hari i Megan ne smatraju delom budućnosti ove institucije. Sa njihovog stanovišta, od tog trenutka nije više bilo smisla da budu tu“, rekao je jedan izvor za „San“.

Hari je šesti u redu za nasleđivanje trona – iza princa Čarlsa, princa Vilijema i njegovo troje dece.

