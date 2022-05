Mek Krou: Reakcija policije u Juvaldeu je bila pogrešna

OSTIN – Pukovnik Stiven Mek Krou iz odeljenja za javnu bezbednost Teksasa kritikovao je policiju zbog načina na koji je reagovala tokom pucnjave u školi u Juvaldeu u kojoj je ubijeno 19 učenika i dva nastavnika navodeći da je policija kasnila u odluci da krene na napadača.

Komandir na mestu pucnjave pogrešno je verovao da je incident prešao iz situacije sa aktivnim napadačem u situaciju sa napadačem koji se zabarikadirao jer je osumnjičeni prestao da puca i zatvorio se u jednoj učionici, ne predstavljajući više pretnju za decu, rekao je Mek Krou na konferenciji za novinare.

On je kazao da policijska odluka da je to bila situacija u kojoj se napadač zabarikadirao, govori o „načinu razmišljanja“ komandanta policije tokom pucnjave u osnovnoj školi u Juvaldeu.

„Mislio je da ima vremena“, rekao je Mek Krou i ukazao da je onaj ko je komandovao policijom na mestu incidenta, možda verovao da više niko nije živ u učionicama.

Ipak, u isto vreme, deca u učionicama 111 i 112 osnovne škole Rob u Juvaldeu su više puta zvala hitnu pomoć i molila za pomoć, rekao je Mek Krou.

Umesto da odmah pokuša da provali u učionicu i stupi u kontakt sa napadačem, Mek Krou je rekao da je šef policije školskog okruga – odlučio da je bilo vremena da se vrate ključevi domaru i sačeka taktički tim sa opremom koji bi provalio vrata i preuzeo nadležnost nad situacijom, prenosi BBC.

„S ove vremenske distance, naravno da to nije bila ispravna odluka. Bila je to pogrešna odluka i tačka. Nema izgovora za to. Ali, opet, nisam bio tamo. Verujemo da je ulazak trebalo da se dogodi ranije. Kada postoji aktivan strelac, pravila se menjaju“, dodao je MekKrou.

Prema njegovim rečima policajci su prvi put stigli u školu u 11:44 po lokalnom vremenu, a kada je taktički tim konačno ušao u prostoriju i ubio napadača bilo je 12:50.

Prema rečima MekKroua, taktički tim je uspeo da uđe koristeći ključeve koje je dobio od domara.

(Tanjug)

