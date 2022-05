Meksiko: Rasciscavanje magistralnih puteva posle uragana

MEKSIKO – Meksičko Ministarstvo saobraćaja radilo je danas na raščišćavanju magistralnih puteva blokiranih odronima duž južne meksičke obale nakon što je uragan Agata praćen obilnim kišama i jakim vetrovima pogodio region, prenosi Rojters.

Agata, najjači uragan u istoriji koji je u maju stigao na kopno istočnog Pacifika, obrušio se na turističke plaže i ribarske gradove u južnom Meksiku.

Do jutros Agata je oslabila do tropske depresije i očekuje se da će nestati do popodneva, prema američkom Nacionalnom centru za uragane (NHC), koji je upozorio na opasne poplave i klizišta u državi Oahaka.

Neki gradovi u Oahaki su ostali bez struje, a jedan transformator je eksplodirao, saopštili su zvaničnici.

Telefonske linije bile su u prekidu juče, zbog čega su vlasti bile prisiljene da komuniciraju radio vezom.

Zbog obilnih kiša i snažnih vetrova turisti i stanovnici morali su da idu u skloništa.

Agencija za civilnu zaštitu države Oahaka prikazala je porodice kako žure u sklonište u gradu Počutla, kao i odron kamenja i blata koji je blokirao autoput između tog grada i glavnog grada države Oahaka Sitija.

Agata je stigla na kopno oko 10 kilometara zapadno od Puerto Anđela kao jaka oluja kategorije 2, sa maksimalnom brzinom od 165 kilometara na čas, preneo je AP.

Zvaničnici za vanredne situacije na saveznom nivou rekli su da su okupili operativnu grupu od više od 9.300 ljudi i da je otvoreno više od 200 skloništa pošto su prognostičari upozorili na opasne olujne udare i poplave zbog jakih kiša.

Centar za uragane saopštio je da bi Agata mogla da donese „izuzetno opasan nalet oluje i vetrove opasne po život“.

Američki Nacionalni centar za uragane saopštio je da se očekuje da će oluja doneti 250 do 400 milimetara kiše u delovima Oahake, što predstavlja pretnju od bujičnih poplava i klizišta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.