Merkel: Bez evropske dimenzije svi su izgubljeni

BERLIN – Nemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je večeras strepnju zbog prisutnih snažnih težnji okretanja leđa multilateralizmu i usmeravanja na sopstvenu zemlju, dodajući da izazovi današnjeg doba ne mogu savladati države pojedinačno.

Merkelova se obratila na svečanoj večeri u ogranizaciji lista „Zidojče cajtung“, kojoj je prisustvovala i premijerka Srbije Ana Brnabić u okviru njene posete Nemačkoj.

Kancelarka je istakla da, sada kada smo obeležili završetak Prvog svetskog rata, nakon kojeg je veoma brzo usledio i Drugi, a znali smo šta će se desiti jer se narodi nisu poštovali, već ponižavali, treba videti da li smo nešto naučili iz strahota prošloti.

„U vreme kada nestaju svedoci stravičnih događanja Drugog svetskog rata postoje snažne težnje koje kažu da nećemo zajedništvo i da im je njihova zemlja najvažnija. To me čini nespokojnom i smatram da je sada došlo doba da pokažemo da li smo naučili iz istorije ili ponovo nismo“, naglasila je ona.

Ukazala je da primećuje da se često negativno piše o UN, dodajući da postoji mnogo stvari koje su nepotpune, ali istovremeno podseća da su se 1948. godine više od 180 država složile oko jedne Povelje svetske organizacije, te sada treba pokazati da li smo ponovo u stanju da tako nešto uradimo.

„Nešto rasturiti – to ide brzo, ali nešto izgraditi ide sporo. Poverenje je nešto što smo stvorili posle stravičnih događaja ratova i moramo da pazimo da to ne uništimo, već pažljivo razvijamo I ne zaboravimo šta se dogodilo u svetu kada to nismo bili u stanju da uradimo“, upozorila je Merkel.

Ona je naglasila da je istorija nešto važno iz čega treba da učimo za budućnost.

Istakla je da je raduje što je jedna novina kao temu za svoju diskusiju na forumu izabrala temu „Stvarati poverenje“, jer je, kaže, taj moto ispravan i važan u današnje doba.

Ukazala je da je očigledno nestalo poverenje zbog događaja sa kojima smo se suočili kao što su finansijska kriza, kriza uz evrozoni, migantska kriza, ali i islamiski terorizam, a sada i okretanje od multilateralizma.

Prema nejnim rečima, multilateralizam, poredak koji je stvoren posle Drugog svetskog rata, je nešto što neki smatraju da treba braniti, a drugi da se mora uništiti.

Zbog toga je važno stavranje poverenja kako se ne bi širilo nepoverenje zbog praznog prostora koji se ostavlja, podvukla je nemačka kancelarka.

Osvrnula se i na digitalizaciju, koje je, kaže, veliki izazov za društva, rekavši da još nismo svhvatili sve oko tih procesa.

„Mi, političari moramo da spoznamo sve te procese, jer moramo da stvorimo ‘usmerivače’ za njih, a to znači da postoji potreba saradnje onih koji kreiraju nove tehnologije I onih koji prate društvene procese, sa politikom. U svakom slučaju čovek mora biti u središtu svega“, ukazala je.

Građani, kaže, osećaju da se nešto dešava i žele da budu bezbedni pred promenama.

„Ono na šta smo navikli da zakoni važe 10 ili 20 godina, to neće biti više moguće. Moraćemo ubuduće nešto da isprobavamo, da slušamo građane, i onda brzo da menjamo zakone. To je potpuno novi pristup na koji politika mora da se navikne“, objasnila je Merkel.

Takođe je kazala da su političrima potrebni eksterni savetnici za ove teme, jer ih ne mogu naći u svojoj administraciji, pa zato nije na mestu kritika zbog angažovanja eksternih eksperata.

Ukazala je, ujedno, i da je loša vest za Nemačku i Evropu što nisu više te koje predvode u razvoju tehnologija, već su to sada drugi regioni i zemlje.

„Zbog toga je važno napraviti realnu analizu, i onda, oslanjajući se na našu industrijsku moć, razviti svoju politiku. Pitanje je ko pobeđuje – onaj ko ima klijente ili onaj koji proizvodi. To je izazov Nemačke, a ona u tome ne može sama pobediti, već je to moguće samo zajednički u Evropi“, podvukla je ona.

„Bez evropske dimenzije su svi izgubljeni. Oni koji misle da mogu sami su unapred izgubljeni“, poručila je Merkel.

