Merkel o razgovorima o Iranu: Veliki iskorak

BIJARIC – Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da su lideri G7 napravili veliki iskorak u naporima da se izbegne eskalacija tenzija sa Iranom oko njegovog nuklearnog programa.

Svi lideri G7 ne samo što su se saglasili da Iran ne treba da poseduje nuklearno oružje, već i da su pregovori pravi put za postizanje cilja, istakla je Merkel, dodajući da su SAD pozdravile evropske razgovore sa Iranom.

„Šta će biti ishod, koje će se mogućnosti otvoriti, ne možemo danas reći. Ali snažna volja da se razgovara je već veliki korak napred“, rekla je Merkel posle sastanka lidera G7 u Bijaricu, preneo je Rojters.

Nemačka kancelarka je navela da je svima u interesu mirno rešenje tog sukoba, iastičući, međutim, da neće biti lako.

AP prenosi da su novinari insistirali da Merkel precizira na kakav tačno napredak misli, kao i da li je američki predsednik Donald Tramp spreman da povuče neki potez ka ublažavanju sankcija protiv Irana.

„U ovom trenutku ne mogu to da kažem. Ovde je stvorena atmosfera u kojoj su razgovori dobrodošli, u kojoj su razgovori između Evropljana i Irana, posebno Francuske i Irana dobrodošli. To se dešava u koordinaciji sa SAD, i to je već mnogo“, odgovorila je nemačka kancelarka.

Lideri G7 su o Iranu razgovarali u subotu uveče, a sledećeg dana se iznenada u Bijaricu pojavio iranski ministar spoljnih poslova koji se sastao sa francuskim zvaničnicima.

