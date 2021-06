Milačić: Prava CG neće učesvovati u destabilizaciji Vlade

PODGORICA – Prava Crna Gora neće učestvovati ni u jednoj aktivnosti koja će destabilizovati Vladu u kojoj nema Demokratske partije socijalista, a time i istorijsku pobedu naroda Crne Gore, ostvarenu na izborima 30. avgusta, poručio je predsednik te partije Marko Milačić.

Milačić je, nakon saopštenja koalicije „Za budućnost Crne Gore“, čiji je deo, pozvao parlamentarnu većinu na ujedinjenje i poručio svojim kolegama da „odrastu kao parlamentarna većina“ i shvate da su oni ti koji ne dopuštaju Vladi da radi svoj posao, jer joj, kako kaže, nisu dali ni dan poverenja da završi posao koji je započela, javno sumnjajući u njen rad i javno otvarajući teme „koje čak ni DPS ne bi otvarao“.

„Zbog istine i naroda, ali i zbog mitropolitovog puta kog Prava Crna Gora najotvorenije sledi, u kom je smena vlasti i donošenje drugačijeg Zakona o slobodi veroispovjesti bio isključivi motiv mitropolitove borbe kao uslov osvajanja slobode koja danas, čini se, odzvanja neslobodom kojom sami sebe okivamo sada kada smo slobodni”, naveo je Milačić.

Milačić je rekao da, kao parlamentarna većina, moraju da budu „najujedinjeniji i najodgovorniji“ i ocenivši da sada kada je narod, a posebno Crkva, poslali DPS u prošlost, „ne smemo sebi pripisivati zasluge kojih nismo dorasli, da smo mi ti koji smo doneli pobedu iako je doprinos svih nas iz parlamentarne većine neupitan“.

„Ali da li je to mera našeg uspeha, ako od formiranja Skupštine i Vlade ne dopuštamo narodu Crne Gore da uživa slobodu i život bez DPS-a, ako stalnim i bespotrebnim kavgama dopuštamo odlazećem sistemu da se izgradi ponovo, nalazeći razlog za nezadovoljstvo u Vladi koju smo sami podržali, a kojoj nije pružena prilika da se pokaže, koja je skoro kritikovanija od bilo koje Vlade DPS-a, da li u takvoj stvarnosti narod Crne Gore treba da sanja budućnost Crne Gore“, upitao je on.

On je ocenio i da stalnim istupima u kojima se konstantno, kako navodi, spočitava nezadovoljstvo i predviđa neuspeh svemu što Vlada preduzme, narodu Crne Gore ostaje „čitljiva politička igra u kojoj je usko partijski interes vodilja takozvanog nezadovoljstva, a borba koju vode umesto da bude nad njima samima ostaje udaljeno ispod svega toga“.

„Mislite li, kolege poslanici, da narod Crne Gore to ne uočava? Nije Temeljni ugovor ni razlog ni uslov opstanka ove Vlade, u čije potpisivanje ni najmanje ne sumnjam, a to će vreme pokazati. Uslov opstanka Vlade je bilo donošenje Zakona o slobodi veroispovjeti, zakona po meri naroda Crne Gore, to je ono što je obećano, to je ono što je ispoštovano, to je ono što je konačno zaštitilo imovinu verskih zajednica u Crnoj Gori, posebno imovinu Srpske pravoslavne crkve, to je ono čime je ispoštovana želja mitropolita Amfilohija“, poručio je on.

On je rekao da kao odgovorna parlamentarna većina moraju da shvate da je teško oporaviti sistem koji je decenijama vođen van sistema i ne smeju zbunjivati javnost stalnim pretnjama i najavama novih izbora koje narod ne želi.

Milačić je naglasio da njihov doprinos mora da bude jedinstvo i pomirenje jer su tako ujedinjeni pobedili sistem kriminala, sistem zastiđa i sistem prošlosti, pobedili DPS.

„Kao deo parlamentarne većine najotvorenije poručujem narodu Crne Gore da je svaka Vlada bez DPS-a moja Vlada, bez obzira na to da li za nekoga od nas u njoj ima mesta, a da je interes naroda Crne Gore isključivi motiv naše borbe i pozivam kolege poslanike da već jednom prestanu sa igranjem igara koje su građani Crne Gore prerasli, što su jasno i poručili 30. avgusta, jer ćemo na ovaj način doći u situaciju da nam građani Crne Gore jasno poruče da, ne da ne žele DPS, već da ne žele ni nas, parlamentarnu većinu koja nije umela da sačuva njihovu borbu i njihovu pobedu“, poručio je Milačić.

Predsednici stranaka koalicije „Za budućnost Crne Gore“ saopštili su ranije da su odustajanjem premijera Zdravka Krivokapića da potpiše Temeljni ugovor sa SPC srušeni osnovni principi koalicije „Za budućnost Crne Gore“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.