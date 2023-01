Milanović: Hajde HDZ-ovac pali. . .

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović je tokom obilaska zemljotresom pogođenog područja Banije imao niz zanimljivih susreta i pitanja građana, ali i raspravu sa jednim muškarcem koji je tvrdio da se ovaj deo Hrvatske zove Banovina, a ne Banija.

‘E nije tačno. Za vreme (Pavelivhceve) NDH je bila Banija. I nakon rata je bila Banija, a onda su izmislili Banovinu“, rekao je ljutito Milanović u Petrinji.

Tokom šetnje gradom u jednom trenutku Milanoviću je hteo da priđe jedan muškarac, ali ga je telehranitelj predsednika zaustavio.

Međutim, Milanović je prišao čoveku i pružio mu ruku, a on se predstavio kao invalid Domovinskog rata. Čovek je Milanoviću pružio mobilni telefon i pokazao mu video i upitao ga: „Hoćete li mi reć je’l ovo normalno?“.

Milanović je kratko pogledao video pa mu rekao da nije fer da on to sluša, odnosno „da nije fer prema onome koga bi on sad trebalo da komentariše.

Milanović je, kako prenosi, portal hrvatskog RTL-a Danas, sve vreme bio pristojan prema čoveku, dok mu ovaj nije rekao:

„Je li fer da dolazite ovde politički se prepucavate s (Andrejem) Plenkovićem i drugima, radi ove Banovine“, kazao je muškarac na što mu je Milanović odgovorio: „Banija je!“.

Potom se predsednik počeo udaljavati rekavši: „Hajde, HDZ-ovac, pali…“.

(Tanjug)

