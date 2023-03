Milanović i Cvijanović saglasni: Dejtonski sporazum je temelj BiH, ne dirati ga

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović nakon razgovora sa srpskim članom i predsedavajućom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović na Pantovčaku izjavio je da njegovi odnosi sa bivšim sastavom tog najvišeg državnog tela u BiH nisu bili dobri i da je sada vreme da se otvori novo poglavlje.

“Do sastanka je došlo na osnovu razgovora pre nekoliko sedmica. Mislim da je to pravo vreme i dobar način. Odnosi s prethodnim Predsedništvom nisu bili dobri, u mom mandatu. Sad je vreme da se otvori novo poglavlje, a to je BiH kako je mi vidimo, kako je ja vidim, a to je subjekt međunarodnog prava temeljen na Dejtonu. On je temelj BiH” rekao je Milanović.

“U interesu je Hrvatske, prava i pravde je da se Dejton ne dira. Ako se Dejton bude dirao, iz toga može izaći samo zlo”, kazao je Milanović novinarima.

Sa Cvijanović je, kaže, razgovarao o miru i stabilnosti u regionu i evropskom putu BiH. Razgovarali su, dodao je, i o položaja Hrvata u BiH. “Jednog ravnopravnog naroda, a ne manjine. Iako manjine u Hrvatskoj imaju dobar status. Za Hrvate u BiH očekujemo da status bude dostojanstven, jednak statusu Bošnjaka i Srba. S tim sam spreman razgovarati sa svakim”, rekao je Milanović.

Naveo je da kod Cvijanovićeve i njenog političkog kruga vidi “veći kvantum zdravog razuma i dobre volje”.

Cvijanović je rekla da je takođe opredeljena za Dejtonski sporazum kao stalnu postavku.

“Kroz razgovor i dijalog će uvek biti prilika za rešavanje problema. Nema ćutanja. Moja politika je da moramo graditi odnose i mostove saradnje”, poručila je Cvijanović, prenela je zagrebačka N1 tv..

Na pitanje novinara da komenariše to što Bakir Izetbegović podržava izjave reisa Huseina Kavazovića koji poziva na rat, Cvijanović je rekla da ne podržava i osuđuje svakoga ko poziva na rat.

(Tanjug)

