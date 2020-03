Milanović: Idem u Jasenovac, u Blajburg neću

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović najavio je da će otići u zloglasni ustaški logor iz Drugog svetskog rata Jasenovac, ali da tamo ne bi želeo da govori jer je reč o komemoraciji.

„To nije politički skup. On je to bio, neizostavno, u nekim okolnostima. Nadam se da smo dovoljno zreli da tamo odemo u jednoj dostojanstvenoj koloni, da položimo cveće i setimo se što je tamo bilo i što se tamo dogodilo i da pokažemo pre svega sebi da smo normalni i humani, i da pustimo bukače iz Srbije, koji uvek koriste te dane da upute reči ljubavi i snošljivosti prema hrvatskoj državi. To mene kao političara hrvatske levice smeta, ali što ja tu mogu“, rekao je sinoć Milanović u intervjuu za RTL.

Istovremeno, Milanović kaže da u Blajburg, gde se održavaju komemoracije ustašama streljanim na kraju Drugog svetskog rata, neće otići te da je njegov stav o tome poznat.

(Tanjug)