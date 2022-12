Milanović: Na Baniji urađeno šest kuća, RS obnovila više nego hrvatska vlada

ZAGREB – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas na konferenciji za medije da je na Baniji urađeno šest porodičnih kuća, a da se na 80-ak radi.

„Boli me da vidim da je Republika Srpska obnovila više nego hrvatska vlada. Ili malo manje. To je tužno“, rekao je on, preneo je portal Index.hr.

Prema njegovim rečima, o Baniji je rečeno sve, ali nakon dve godine strpljenja osetio je potrebu da nešto kaže.

„Ispada da se ovde nije uradilo ništa. Govori se o 4.700 objekata gde su bili nadzirani radovi rekonstrukcije. To može biti poštanski sandučić ili deo dimnjaka. To je ništa. Ovo je zastrašujuće. Dobili smo novac iz EU, deli se nemilice. Mi smo i dalje u EU najlošiji po realizaciji dostupnih sredstava, to su brojke. To više nije trend, to govori o odnosu prema poslu“, rekao je Milanović.

On je naglasio da niko nije odgovoran osim vlade.

„Nakon rata se odmah gradilo, to je nicalo kao pečurke nakon kiše. Mnogi ljudi iz građevine tada su imali posla. Stvarno se gradilo. To je bilo za vreme Tuđmana. U mojoj vladi imali smo tu Gunju, posao je u godinu dana napravljen“, rekao je i dodao da tada nije bilo evropskog novca.

„Imali smo samo naš budžet koji je uvek bio na rubu pucanja. Morali smo jako da pazimo kako i na što trošimo svaku kunu i evro“, kazao je Milanović.

Predsednik Hrvatske je na konferenciji za medije govorio i o sistemu odbrane i kako je naveo, kvaziništavnim odlukama hrvstkog premijera Andreja Plenkovića.

(Tanjug)

