Milanović: Neću dozvoliti seljačko ponašanje

ZAGREB – Preleti borbenih aviona nad više gradova u Hrvatskoj povod su za novi sukob u hrvatskom državnom vrhu i dok vrhovni komandant Oružanih snaga i predsednik Zoran Milanović za ponašanje premijera i nadležnog ministra kaže da je seljačko, iz Ministarstva odbrane su poručili da će preletanja biti i danas.

Milanović kaže da je do incidenta sa preletima hrvatskih i francuskih borbenih aviona juče došlo nakon što je premijer boravio na nosaču aviona „Šarl de Gol“, gde je, kako kaže, te aktivnosti lično dogovorio sa nekim admiralom, petim u redu komandovanja u Francuskoj, pred načelnikom Glavnog štaba Robertom Hranjom i „pred svojim kućnim ljubimcem“ ministrom Mariom Banožićem.

Naravno, istakao je, da je to onda načelnik Glavnog štaba Hranj, koji je vojnik, odobrio.

„Onda su avioni preleteli u vreme kad je premijer imao pres konferenciju. Takve stvari neću dopuštati, a o motivima za takvo seljačko ponašanje, zaključite sami“, naveo je Milanović.

On je poručio da su saveznici dobrodošli, ali, kako je rekao, ne iznad centra Zagreba.

„Da sam ja bio na tom nosaču aviona, to se ne bi dogodilo. Premijeru to ne bi palo napamet da napravi. On je otišao tamo s namerom da to organizuje“, rekao je šef hrvatske države.

Upitao je kakva je to fenomenologija duha. „Kad kažem da treba nabaviti protivvazdušni sistem odbrane, onda odmahnuje rukom. A svaki vikend može da ide na nosač aviona i pravi stranačke fešte. Nek lete nad Remetincem“, kazao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

Upozorio je da takve prelete treba da rade tamo gde je opasnost najmanja, da se ne ugrožavaju životi, građevine, ali i živci građana.

Preleti hrvatskih i francuskih borbenh aviona, a za danas su najavljeni i američki F16 dolaze nakon nedavnog pada bespilotne letilice na Zagreb.

Komentarišući taj incident hrvatski predsednik je rekao da istragu o tom događaju gleda sa prezirom i čuđenjem.

Podsetio je da je šef NATO Jens Stoltenberg demantovao Plenkovića da je letilica nosila bombu i konstatovao da bi bilo ja super da je premijer ćutao i da je čekao rezultat istrage.

„Ovo je specifičan događaj, to je malo komplikovanije od PCR testa“, kazao je Milanović i konstatovao da kako Plenković „njuška“ po istrazi o letilici, isto tako „njuška“ i po istragama Državnog tužilaštva.

Ponovio je da je bespilotna letilica sto odsto došla iz Ukrajine.

(Tanjug)

