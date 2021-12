Milanović odlikovao Kosor Ordenom kraljice Jelene sa lentom

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović odlikovao je danas nekadašnju premijerku Jadranku Kosor Ordenom kraljice Jelene s lentom i Danicom.

U saopštenju Milanovićevog kabineta se navodi da je Kosorova odlikovanje primila za izuzetan doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske, kao i za razvoj odnosa Hrvatske i hrvatskog naroda sa drugim državama i narodima.

U prigodnom obraćanju na ceremoniji uručivanja odlikovanja, Milanović je rekao da je na današnji dan pre 10 godina Kosorova potpisala pristupni ugovor Hrvatske Evropskoj uniji.

On je rekao da je do toga došlo nakon pregovora koji su su godinu dana zapali u jednu nepredvidivu fazu koju je Kosor dovela do kraja uz dosta napora, veštine, diplomatije.

Milanović je rekao da to nije jedini razlog za odlikovanje, već i da je ona u kratkom periodu, kao premijerka bila na čelu vlade u teškim okolnostima i u vreme ozbiljnih poremećaja u funkcioniranju državnih institucija.

“Bio sam u istoj koži, u istim cipelama, u istom odelu i znam koliko je to bilo komplikovano. Stranka (HDZ) koju ste vodili vas je izbacila, ljudi koje ste politički stvorili vam se danas više ne javljaju, zato za Hrvatsku koja više neće biti takva, svesna svojih grešaka kojih je bilo, i svojih uspeha kojih je bilo puno više, koja je puno svetlija i ovog decembarskog dana koji ćemo ovom ceremonijom malo ulepšati. Hvala vam za doprinos Republici Hrvatskoj”, rekao je Milanović.

Kosorova je zahvalila predsedniku na odlikovanju i podsetila da ne nastavlja politički posao, ali će, kaže, svakako nastojati da u svemu što radi bude za interes države.

(Tanjug)

