Milanović: Plenkovićev intervju dno dna, za dublje potrebna posebna oprema

ZAGREB – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović osudio je danas hrvatskog premijera Andreja Plenkovića zbog intervjua koji je dao za francusku televiziju, navodeći da Plenković „nikada ne treba da vređa svoju zemlju i njene demokratske predstavnike pred drugima“.

Plenković je u subotu za kanal Frans 24 rekao da je odluka hrvatskih parlamentaraca da Hrvatska ne učestvuju u misiji Evropske unije za podršku ukrajinskoj vojsci (EUMAM) „istorijski pogrešan izbor“, renosi Istra 24.

„Mi, kao Vlada, nećemo se ustručavati da im to kažemo u svakoj prilici“, rekao je Plenković.

Plenković je tokom intervju rekao i da odgovornost za odluku hrvatskog Sabora nije na HDZ-u, „već na predstavnicima koji nisu bili na pravoj strani istorije“.

„Premijer razgovara sa parlamentarcima i predsednikom u stranim medijima. Ja to nikada nisam radio, ne znam ni ko to radi. To je dno dna…“, rekao je Milanović novinarima u Vukovaru gde je bio na obeležavanju 25. godišnjice završetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.

Milanović je ponovio da Vašington i NATO preko Ukrajine vode rat protiv Rusije i dodao da ne vidi svrhu sankcija Moskvi.

(Tanjug)

