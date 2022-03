Milanović: Saveznici, SAD, je moja familija, Rusija nije

PLITVICE – Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je danas na Plitvicama da ne želi da se Hrvatska u situaciju u Ukrajini upliće više od onog što, kako je rekao, po inerciji mora.

Izabran je, kaže, za predsednika Hrvatske, a ne da bude kosmopolitički moralista.

„Nekima se to ne sviđa, neki lupetaju da sam ruski čovek, juče sam bio američki, ne želim da se Hrvatska u to upliće više nego što po inerciji mora“, rekao je Milanović.

On je novinarima rekao da ruskog predsednika Vladimira Putina nikada nije komentarisao i da je za njega postoji Rusija kao, kako je rekao, vrlo opasna država.

„S Rusijom treba drugačije. To je država sa 6.000 nuklearnih bojnih glava, razornim oružjem i drugom vrstom političke kulture. Od Rusije ne očekujem ništa. Imam očekivanja od saveznika, pre svega SAD, to je moja familija u širem smislu. Rusija nije“, rekao je Milanović.

Rusija je, dodao je, napala Ukrajinu i Ukrajina je tu najveća žrtva, ne Rusija, ne Zapad.

„U svakom ratu ima zločina pa i u ovom, ali nema zverstava kako je bilo u našem ratu“, rekao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

Komentarišući sankcije koje je Zapad uveo prema Željku Runji, Hrvatu poznatnom u svetskom naftnom biznisu, zbog saradnje sa Rusijom, Milanović je rekao da je on njegov prijatelj i neki dalji rođak.

„On je moj prijatelj i neki dalji rod, ali on je američki čovek, njega je u Moskvu doveo Reks Tilerson. Kad je ‘Exxon’ ušao u projekt s ‘Rosnjeftom’, njega je Tilerson doveo. To je što se tiče Runje. Gde je trenutno, ne znam, on se vraća u Zagreb, tu će živeti. On je hrvatski državljanin“, rekao je Milanović.

Od toga će, kaže, štete imati Rusija i Evropa, a ne Amerikanci.

Dok će Kinezi, dodao je, brojati novce.

(Tanjug)

