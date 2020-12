Milanović: Strateške odluke u BiH samo uz saglasnost 3 naroda

ZAGREB – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je sinoć da se izmene Dejtonskog sporazuma i druge strateške odluke u Bosni i Hercegovini neće moći da donose bez saglasnosti tri konstitutivna naroda, kao i da su o situaciji u BiH u poslednjih pet godina iz međunarodne zajednice govorili „samo niži činovnici“.

„Dejton je takav kakav je i ne vidim načina kako da se promeni bez nasilja – ne mislim na rat, nego na mentalno i svako drugo nasilje koje u BiH, a to svako zna, nikad nije prolazilo i uvek je izazivalo još veće nasilje“, rekao je Milanović za HRT.

On je kazao da su o situaciji u BiH iz međunarodne zajednice u poslednjih pet godina govorili „samo niži činovnici“, precizirajući da misli na zvaničnike koji su „niži činovnici za tako važna pitanja“, prenela je Hina.

„To su ljudi koji su skoro pušteni s lanca, koji kroje, drže mape, šestare, lenjire u rukama, govore kako bi šta trebalo da izgleda umesto da uređuju pred svojim vratima“, dodao je predsednik.

O Republici Srpskoj Milanović je rekao „da je ona donesena, i da se ne može poništiti, šta god on mislio o tome“, dodajući da srpski predstavnici „govore svašta“, ali da Srbi u BiH imaju svoja prava.

Govoreći o Hrvatima u susednoj državi predsednik je rekao da su oni u njoj nezadovoljni i da to nije nikakva tajna.

„Jesam li ja nacionalista ili šovinista ako to kažem? To je sad problem onih koji se sa mnom ne slažu što mi to neće reći, iako mi to već i govore“, dodao je Milanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.